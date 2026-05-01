Inicio Ovación Fútbol Copa Argentina
Copa Argentina

Copa Argentina: Vélez ya está en octavos de final y puede cruzarse con Boca

Vélez le ganó a Gimnasia y Tiro de Salta, por los 16avos de la Copa Argentina 2026 y espera por Boca o Sarmiento.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Vélez ya está entre los 16 mejores de la Copa Argentina.

Vélez ya está entre los 16 mejores de la Copa Argentina.

Vélez le ganó a Gimnasia y Tiro de Salta por 2 a 0 en el partido que disputaron en el estadio Ciudad de Caseros, por los 16avos de la Copa Argentina 2026.

velez 4
V&eacute;lez pas&oacute; de ronda en la Copa Argentina.

Vélez pasó de ronda en la Copa Argentina.

Los goleadores del equipo de la Primera División fueron el extremo Dilan Godoy, a los 44' del primer tiempo, y el mediocampista Diego Valdés, en tiempo cumplido de la segunda parte.

Con el triunfo, el Fortín, que venía de derrotar a Deportivo Armenio por 4-1 en la primera ronda, avanzó a los octavos de final del certamen nacional, instancia en la que se medirá con el ganador entre Boca y Sarmiento.

Embed - Vélez Sarsfield 2 - 0 Gimnasia y Tiro (S) | Copa Argentina 2026 | 16avos de final

Los 16avos de final de la Copa Argentina

Ya jugaron

  • Gimnasia La Plata 3 - Acassuso 0
  • Deportivo Morón 1 - Midland 2
  • Vélez 2 - Gimnasia y Tiro de Salta 0

Lo que viene

  • Viernes 8/5 a las 21.10 Banfield vs. San Martín de Tucumán, en Salta
  • Miercoles 13/5 hora a confirmar Platense vs. San Martín de San Juan, en Morón

Día y horario a confirmar

  • San Lorenzo vs. Riestra
  • Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano
  • River vs. Aldosivi
  • Independiente Rivadavia vs. Tigre
  • Talleres vs. Atlético Tucumán
  • Unión vs. Independiente
  • Estudiantes vs. Rosario Central
  • Barracas vs. Huracán
  • Defensa y Justicia vs. Racing
  • Instituto vs. Lanús
  • Boca vs. Sarmiento

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas