Copa Argentina: Vélez ya está en octavos de final y puede cruzarse con Boca

velez 4 Vélez pasó de ronda en la Copa Argentina.

Los goleadores del equipo de la Primera División fueron el extremo Dilan Godoy, a los 44' del primer tiempo, y el mediocampista Diego Valdés, en tiempo cumplido de la segunda parte.

Con el triunfo, el Fortín, que venía de derrotar a Deportivo Armenio por 4-1 en la primera ronda, avanzó a los octavos de final del certamen nacional, instancia en la que se medirá con el ganador entre Boca y Sarmiento.