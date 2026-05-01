Copa Argentina: Vélez ya está en octavos de final y puede cruzarse con Boca

Vélez le ganó a Gimnasia y Tiro de Salta por 2 a 0 en el partido que disputaron en el estadio Ciudad de Caseros, por los 16avos de la Copa Argentina 2026.
Vélez le ganó a Gimnasia y Tiro de Salta, por los 16avos de la Copa Argentina 2026 y espera por Boca o Sarmiento.
Vélez le ganó a Gimnasia y Tiro de Salta por 2 a 0 en el partido que disputaron en el estadio Ciudad de Caseros, por los 16avos de la Copa Argentina 2026.
Los goleadores del equipo de la Primera División fueron el extremo Dilan Godoy, a los 44' del primer tiempo, y el mediocampista Diego Valdés, en tiempo cumplido de la segunda parte.
Con el triunfo, el Fortín, que venía de derrotar a Deportivo Armenio por 4-1 en la primera ronda, avanzó a los octavos de final del certamen nacional, instancia en la que se medirá con el ganador entre Boca y Sarmiento.
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