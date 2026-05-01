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Dilema en el arco

La difícil decisión de Chacho Coudet en River: ¿Beltrán o Armani?

Santiago Beltrán atajó un penal mientras que Franco Armani ha atajado 45 minutos en lo que va del año: ¿quién debería ser el arquero de River?

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Santiago Beltrán atajó su primer penal en la Primera de River.

Santiago Beltrán atajó su primer penal en la Primera de River.

Santiago Beltrán viene demostrando que puede ser el arquero titular de River Plate: anoche, ante Bragantino en Brasil, atajó un penal en un momento complicado para el Millonario. Sin embargo, Eduardo Coudet también mira de reojo a Franco Armani, quien ya está en condiciones para volver a hacerse cargo del arco.

El entrenador deberá elegir si continúa apostando por un arquero que devolvió con creces la confianza depositada en él, o si regresa al arco al campeón del mundo que tanto le dio a River.

Santiago Beltrán
Santiago Beltr&aacute;n quiere quedarse con el arco de River.

Santiago Beltrán quiere quedarse con el arco de River.

La difícil decisión de Chacho Coudet en River: ¿Beltrán o Armani?

Beltrán tuvo su noche consagratoria ya que logró contener el penal ejecutado por Sasha a los 7 minutos del segundo tiempo, además de controlar sin dificultades las otras situaciones que lo comprometieron.

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No obstante, el entrenador de River tendrá que decidir quién será el dueño del arco teniendo en cuenta que Franco Armani está en condiciones de volver. El punto clave son los números del arquero de 39 años en la vigente temporada:

  • Armani fue titular en la caída por 1 a 0 frente a Vélez.
  • Disputó 45 minutos y salió sustituído.
  • Recibió el único gol del partido.
Eduardo Coudet
Coudet gan&oacute; tres puntos de oro para River en la Copa Sudamericana.

Coudet ganó tres puntos de oro para River en la Copa Sudamericana.

La palabra de Coudet sobre Beltrán tras el triunfo de River

Eduardo Coudet fue consultado sobre el papel de Santiago Beltrán en la victoria de River: "¿El arquero? Sí, anduvo bien, no descubro nada. Sinceramente, hoy, más allá del penal, no tapó ninguna jodida. Las del primer tiempo fueron arriba, no son tan difíciles de parar".

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Lejos de decidir sobre quién será el arquero titular, agregó: "Él está bien. Tiene participaciones puntuales, que es lo que necesita el arquero de River: participar poco y ser determinante".

Por su lado, Beltrán se mostró feliz por el penal atajado: "Este momento me va a quedar grabado para toda la vida. Es el primer penal atajado. Son momentos cúlmines en los que tenés que estar, hay que aparecer, y por suerte pude aparecer hoy".

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"Es parte de todo el grupo de arqueros. Solemos estudiar los rivales, ver las características de los pateadores. En este caso, Sasha es un gran pateador, creo que no había errado ningún penal, y tenía penales muy variados. Fue un poco de intuición, y si iba ahí, había que atajarla", concluyó el arquero de 21 años.

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