La difícil decisión de Chacho Coudet en River: ¿Beltrán o Armani?

Beltrán tuvo su noche consagratoria ya que logró contener el penal ejecutado por Sasha a los 7 minutos del segundo tiempo, además de controlar sin dificultades las otras situaciones que lo comprometieron.

Embed ¡¡BELTRÁN LE ATAJÓ EL PENAL A SASHA Y RIVER SIGUE EMPATANDO 0-0 ANTE BRAGANTINO EN BRASIL!!



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No obstante, el entrenador de River tendrá que decidir quién será el dueño del arco teniendo en cuenta que Franco Armani está en condiciones de volver. El punto clave son los números del arquero de 39 años en la vigente temporada:

Armani fue titular en la caída por 1 a 0 frente a Vélez.

fue titular en la caída por 1 a 0 frente a Vélez. Disputó 45 minutos y salió sustituído.

Recibió el único gol del partido.

Eduardo Coudet Coudet ganó tres puntos de oro para River en la Copa Sudamericana.

La palabra de Coudet sobre Beltrán tras el triunfo de River

Eduardo Coudet fue consultado sobre el papel de Santiago Beltrán en la victoria de River: "¿El arquero? Sí, anduvo bien, no descubro nada. Sinceramente, hoy, más allá del penal, no tapó ninguna jodida. Las del primer tiempo fueron arriba, no son tan difíciles de parar".

Embed ¡¡SE VOLVIÓ LOCO PORQUE SABE LO QUE VALEN LOS TRES PUNTOS!! La reacción del Chacho Coudet al gol AGÓNICO del Chino Martínez Quarta para la victoria de River por CONMEBOL #Sudamericana vs. Bragantino es IMPERDIBLE. pic.twitter.com/TADmRvrfUG — SportsCenter (@SC_ESPN) May 1, 2026

Lejos de decidir sobre quién será el arquero titular, agregó: "Él está bien. Tiene participaciones puntuales, que es lo que necesita el arquero de River: participar poco y ser determinante".

Por su lado, Beltrán se mostró feliz por el penal atajado: "Este momento me va a quedar grabado para toda la vida. Es el primer penal atajado. Son momentos cúlmines en los que tenés que estar, hay que aparecer, y por suerte pude aparecer hoy".

Embed Beltran me salvó de la depresion. No solo ataja bien, sino que habla bien pic.twitter.com/Kd1fvn3izN — Ale Bertini (@abertini1) May 1, 2026

"Es parte de todo el grupo de arqueros. Solemos estudiar los rivales, ver las características de los pateadores. En este caso, Sasha es un gran pateador, creo que no había errado ningún penal, y tenía penales muy variados. Fue un poco de intuición, y si iba ahí, había que atajarla", concluyó el arquero de 21 años.