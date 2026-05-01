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Vuelve al ruedo

A qué hora corre hoy Franco Colapinto en el GP de Miami y dónde verlo

Franco Colapinto pondrá en pista a su monoplaza de Alpine en el GP de Miami en un fin de semana que además de la carrera cuenta con un Sprint

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Colapinto vuelve al ruedo en Estados Unidos.

Franco Colapinto vuelve al ruedo en Estados Unidos.

Después de cinco semanas de inactividad debido al conflicto bélico en Medio Oriente, la Fórmula 1 vuelve a las pistas para disputar el Gran Premio de Miami. La expectativa en Argentina es total ante el regreso de Franco Colapinto, quien llega a este compromiso con la energía renovada tras su histórica exhibición en las calles de Buenos Aires.

El piloto nacido en Pilar buscará en el Autódromo Internacional de Miami volver a sumar puntos para escalar posiciones en la tabla general.

Monoplaza de Alpine en el GP de Miami
Franco Colapinto lucir&aacute; un monoplaza renovado.

Franco Colapinto lucirá un monoplaza renovado.

Colapinto lucirá un nuevo chasis

La gran novedad técnica para el piloto bonaerense es, sin dudas, el estreno de un nuevo chasis. Tras haber exprimido la misma estructura desde los ensayos de pretemporada, Colapinto finalmente recibe una actualización en su Alpine justo antes de encarar el exigente trazado de Florida.

Este cambio representa el primer eslabón de una cadena de mejoras que la escudería francesa tiene proyectadas para las próximas citas en los circuitos de Canadá y Mónaco.

Por otro lado, el fin de semana en Miami llega con un condimento reglamentario inédito: una sesión de entrenamientos libres extendida a 90 minutos. Esta hora y media de rodaje será el oxígeno puro que necesita el equipo Alpine para testear a fondo las nuevas configuraciones y ajustar los reglajes del monoplaza.

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Franco Colapinto tiene la posibilidad de sumar en una doble competencia.

Franco Colapinto tiene la posibilidad de sumar en una doble competencia.

Sprint y competencia para Franco Colapinto

  • Viernes 1 de mayo:
    • Entrenamiento libre: 13 horas.
    • Clasificación Sprint: 17.30 horas.
  • Sábado 2 de mayo:
    • Carrera Sprint: 13.00 horas.
    • Clasificación: 17.00 horas.
  • Domingo 3 de mayo:
    • Carrera: 17.00 horas.

Todas las pruebas podrán verse en Disney+ y Fox Sports.

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