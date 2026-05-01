A qué hora corre hoy Franco Colapinto en el GP de Miami y dónde verlo

Colapinto lucirá un nuevo chasis

La gran novedad técnica para el piloto bonaerense es, sin dudas, el estreno de un nuevo chasis. Tras haber exprimido la misma estructura desde los ensayos de pretemporada, Colapinto finalmente recibe una actualización en su Alpine justo antes de encarar el exigente trazado de Florida.

Este cambio representa el primer eslabón de una cadena de mejoras que la escudería francesa tiene proyectadas para las próximas citas en los circuitos de Canadá y Mónaco.

Por otro lado, el fin de semana en Miami llega con un condimento reglamentario inédito: una sesión de entrenamientos libres extendida a 90 minutos. Esta hora y media de rodaje será el oxígeno puro que necesita el equipo Alpine para testear a fondo las nuevas configuraciones y ajustar los reglajes del monoplaza.

automovilismo-formula1-gp miami-colapinto (1) Franco Colapinto tiene la posibilidad de sumar en una doble competencia.

Sprint y competencia para Franco Colapinto

Viernes 1 de mayo: Entrenamiento libre: 13 horas. Clasificación Sprint: 17.30 horas.

Sábado 2 de mayo: Carrera Sprint: 13.00 horas. Clasificación: 17.00 horas.

Domingo 3 de mayo: Carrera: 17.00 horas.



Todas las pruebas podrán verse en Disney+ y Fox Sports.