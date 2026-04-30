Charlize Therón arrasa en Netflix con un thiller de supervivencia intenso y lleno de adrenalina

Las críticas acompañan este lanzamiento de Netflix. Desde The New York Times la definen como “un buen entretenimiento” que se eleva gracias a las interpretaciones, mientras que The Hollywood Reporter destaca que está bien construida, con pulso firme y una duración efectiva, considerándola una de esas raras producciones de streaming que se sienten como "una verdadera película".

Netflix: de qué trata la película Ápex

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Ápex versa: "Una mujer en duelo se adentra en la naturaleza de Australia para ponerse a prueba y queda atrapada en un juego mortal con un astuto asesino que la considera su presa".

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Sasha (Charlize Therón), una mujer intrépida y amante de las aventuras que trata de superar un profundo duelo, decide adentrarse en la naturaleza australiana para tratar de encontrar paz interior enfrentándose a sus propios límites.

Pero lo que parecía una expedición extrema en un río y montañas salvajes pronto se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir cuando descubre que un peligroso y despiadado asesino la acecha tras haberla eligido como presa en un implacable juego del gato y el ratón.

Netflix: tráiler de la película Ápex

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Reparto de Ápex, película de Netflix

Charlize Theron

Taron Egerton

Eric Bana

Dónde ver la película Ápex, según la la geográfica