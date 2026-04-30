Inicio Series y películas Netflix
Streaming

Charlize Therón arrasa en Netflix con un thiller de supervivencia intenso y lleno de adrenalina

Charlize Therón es la protagonista de este nuevo estreno de Netflix que arrasa entre las mejores series y películas

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Charlize Therón es la protagonista de esta película de Netflix.

Charlize Therón es la protagonista de esta película de Netflix.

Ápex, disponible en Netflix, se suma a los estrenos más comentados dentro del catálogo de series y películas de 2026. Protagonizada por Charlize Therón y dirigida por Baltasar Kormákur, la historia sigue a una aventurera en duelo que se convierte en presa mientras recorre en kayak los paisajes salvajes de Australia.

Con una duración de 1 hora y 36 minutos, la película tiene un ritmo ágil y una narrativa directa, sosteniendo la tensión de principio a fin. Ápex combina supervivencia, acción y un fuerte componente emocional, lo que la posiciona dentro de las opciones más atrapantes de Netflix.

ápex- pelicula (2)

Las críticas acompañan este lanzamiento de Netflix. Desde The New York Times la definen como “un buen entretenimiento” que se eleva gracias a las interpretaciones, mientras que The Hollywood Reporter destaca que está bien construida, con pulso firme y una duración efectiva, considerándola una de esas raras producciones de streaming que se sienten como "una verdadera película".

Netflix: de qué trata la película Ápex

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Ápex versa: "Una mujer en duelo se adentra en la naturaleza de Australia para ponerse a prueba y queda atrapada en un juego mortal con un astuto asesino que la considera su presa".

ápex- pelicula (1)

Sasha (Charlize Therón), una mujer intrépida y amante de las aventuras que trata de superar un profundo duelo, decide adentrarse en la naturaleza australiana para tratar de encontrar paz interior enfrentándose a sus propios límites.

Pero lo que parecía una expedición extrema en un río y montañas salvajes pronto se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir cuando descubre que un peligroso y despiadado asesino la acecha tras haberla eligido como presa en un implacable juego del gato y el ratón.

Netflix: tráiler de la película Ápex

Embed - Ápex | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Ápex, película de Netflix

  • Charlize Theron
  • Taron Egerton
  • Eric Bana

Dónde ver la película Ápex, según la la geográfica

  • Latinoamérica: la película Ápex se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Ápex se puede ver en Netflix.
  • España: la película Ápex se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar