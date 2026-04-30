Ápex, disponible en Netflix, se suma a los estrenos más comentados dentro del catálogo de series y películas de 2026. Protagonizada por Charlize Therón y dirigida por Baltasar Kormákur, la historia sigue a una aventurera en duelo que se convierte en presa mientras recorre en kayak los paisajes salvajes de Australia.
Charlize Therón arrasa en Netflix con un thiller de supervivencia intenso y lleno de adrenalina
Charlize Therón es la protagonista de este nuevo estreno de Netflix que arrasa entre las mejores series y películas
Con una duración de 1 hora y 36 minutos, la película tiene un ritmo ágil y una narrativa directa, sosteniendo la tensión de principio a fin. Ápex combina supervivencia, acción y un fuerte componente emocional, lo que la posiciona dentro de las opciones más atrapantes de Netflix.
Las críticas acompañan este lanzamiento de Netflix. Desde The New York Times la definen como “un buen entretenimiento” que se eleva gracias a las interpretaciones, mientras que The Hollywood Reporter destaca que está bien construida, con pulso firme y una duración efectiva, considerándola una de esas raras producciones de streaming que se sienten como "una verdadera película".
Netflix: de qué trata la película Ápex
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Ápex versa: "Una mujer en duelo se adentra en la naturaleza de Australia para ponerse a prueba y queda atrapada en un juego mortal con un astuto asesino que la considera su presa".
Sasha (Charlize Therón), una mujer intrépida y amante de las aventuras que trata de superar un profundo duelo, decide adentrarse en la naturaleza australiana para tratar de encontrar paz interior enfrentándose a sus propios límites.
Pero lo que parecía una expedición extrema en un río y montañas salvajes pronto se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir cuando descubre que un peligroso y despiadado asesino la acecha tras haberla eligido como presa en un implacable juego del gato y el ratón.
Netflix: tráiler de la película Ápex
Reparto de Ápex, película de Netflix
- Charlize Theron
- Taron Egerton
- Eric Bana
Dónde ver la película Ápex, según la la geográfica
- Latinoamérica: la película Ápex se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Ápex se puede ver en Netflix.
- España: la película Ápex se puede ver en Netflix.