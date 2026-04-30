Cinco años de adrenalina en el GP de Miami: todos los pilotos que se coronaron en el asfalto de Florida

Dos escuderías son las dueñas del GP de Miami

El historial comenzó en 2022 con Max Verstappen como el primer gran conquistador de Miami. El piloto neerlandés de Red Bull logró imponerse con una ventaja de casi cuatro segundos sobre el nacido en Mónaco Charles Leclerc, quien finalizó en la segunda posición con su Ferrari.

En la edición de 2023, Verstappen repitió la hazaña y consolidó su posición como el máximo ganador histórico de esta plaza hasta la fecha. En aquella ocasión, el podio fue compartido con su entonces compañero de equipo, el mexicano Sergio Checo Pérez, mientras que el tercer puesto quedó en manos del español Fernando Alonso.

Sin embargo, el año 2024 marcaría un punto de inflexión con la victoria del británico Lando Norris, quien le dio a McLaren su primer gran éxito en este circuito. La temporada 2025 ratificó el poderío de la escudería británica en este trazado con la consagración del australiano Oscar Piastri.

Si bien Lando Norris se había quedado con la carrera Sprint el día anterior, fue Piastri quien brilló en la competencia principal del domingo. Con estos resultados, McLaren ha logrado dominar las últimas dos ediciones, aunque su reinado actual se ve amenazado por el resurgimiento de otras potencias.

GP de Miami El GP de Miami tiene agua falsa en su interior.

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