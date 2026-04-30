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Cinco años de adrenalina en el GP de Miami: todos los pilotos que se coronaron en el asfalto de Florida

A continuación repasamos todos los pilotos que conquistaron el GP de Miami desde el debut de la pista en la Fórmula 1 en 2022

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Max Verstappen fue el primer campeón del GP de Miami.

Max Verstappen fue el primer campeón del GP de Miami.

La Fórmula 1 retoma su actividad tras un receso obligatorio con la llegada del Gran Premio de Miami. La competencia, que se ha transformado en un evento estratégico para la Máxima, celebrará su quinta edición desde su incorporación oficial al calendario, consolidándose como una de las citas más modernas y esperadas por los fanáticos del automovilismo mundial.

Desde su debut en el año 2022, el circuito ha sido testigo de intensos duelos y cambios significativos en la jerarquía de las escuderías. Lo que comenzó como un dominio absoluto por parte de Red Bull ha dado paso a un reinado reciente de McLaren, aunque la presente temporada plantea nuevas incógnitas sobre qué equipo logrará imponerse en este trazado urbano, mientras que los hinchas argentinos están expectantes por el desempeño que puede llevar adelante Franco Colapinto.

GP de Miami
El GP de Miami comenz&oacute; en 2022.

El GP de Miami comenzó en 2022.

Dos escuderías son las dueñas del GP de Miami

El historial comenzó en 2022 con Max Verstappen como el primer gran conquistador de Miami. El piloto neerlandés de Red Bull logró imponerse con una ventaja de casi cuatro segundos sobre el nacido en Mónaco Charles Leclerc, quien finalizó en la segunda posición con su Ferrari.

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En la edición de 2023, Verstappen repitió la hazaña y consolidó su posición como el máximo ganador histórico de esta plaza hasta la fecha. En aquella ocasión, el podio fue compartido con su entonces compañero de equipo, el mexicano Sergio Checo Pérez, mientras que el tercer puesto quedó en manos del español Fernando Alonso.

Sin embargo, el año 2024 marcaría un punto de inflexión con la victoria del británico Lando Norris, quien le dio a McLaren su primer gran éxito en este circuito. La temporada 2025 ratificó el poderío de la escudería británica en este trazado con la consagración del australiano Oscar Piastri.

Si bien Lando Norris se había quedado con la carrera Sprint el día anterior, fue Piastri quien brilló en la competencia principal del domingo. Con estos resultados, McLaren ha logrado dominar las últimas dos ediciones, aunque su reinado actual se ve amenazado por el resurgimiento de otras potencias.

GP de Miami
El GP de Miami tiene agua falsa en su interior.

El GP de Miami tiene agua falsa en su interior.

Los ganadores del GP de Miami

  • 2022: Max Verstappen (Red Bull).
  • 2023: Max Verstappen (Red Bull).
  • 2024: Lando Norris (McLaren).
  • 2025: Oscar Piastri (McLaren).

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