Alfredo Berti, el mejor de todos: la noticia que ratifica el gran momento de Independiente Rivadavia

berti Con estilo y elegancia Independiente Rivadavia hizo historia en el Maracaná.

Independiente Rivadavia y una noticia que ratifica el gran momento de Alfredo Berti

Alfredo Berti fue elegido como "el Mejor DT de abril", una decisión que se fundamenta en el rendimiento deportivo que el equipo mendocino alcanzó durante el cuarto mes del año. Independiente Rivadavia, bajo la conducción táctica del entrenador de 54 años, logró sortear una agenda cargada de compromisos sin perder el rumbo, mostrando una identidad de juego clara que fue destacada por las autoridades por encima de otros técnicos de renombre.

Entre los hitos que inclinaron la balanza a favor del rosarino se encuentra la histórica victoria en el Maracaná por Copa Libertadores y la contundente goleada en el clásico mendocino frente a Gimnasia. Estos resultados no solo sumaron puntos vitales, sino que demostraron una capacidad de lectura de juego y una gestión de grupo que la Liga Profesional consideró superior a la de cualquier otro estratega en el último periodo de la competencia.

El comunicado resalta que la distinción otorgada a Berti responde a criterios estadísticos, pero también a la evolución futbolística del conjunto azul. Con un equipo que combina solidez defensiva y una eficacia goleadora sorprendente, el técnico ha logrado que la Lepra sea hoy el rival a vencer, consolidando su invicto y su posición de privilegio en la clasificación general de la Liga.

Alfredo Berti Alfredo Berti tiene un lugar privilegiado en el corazón del hincha de Independiente Rivadavia.

La reacción de los hinchas de Independiente Rivadavia frente a la distinción a su entrenador

La publicación realizada por la cuenta oficial de la Liga Profesional rápidamente recibió los comentarios de los hinchas de la Lepra quienes se manifestaron felices por la distinción a Alfredo Berti enviando mensajes de admiración, cariño y apoyo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Liga Profesional de Futbol (@ligaprofesionalafa)

"¡Maestro! ¡Arriba la Lepra!", "El mejor lejos, sos el 1 Berti", "Alfredo Jesús Berti. El padre de la criatura", son algunos de las frases que utilizaron los hinchas del Azul para con su entrenador.

"Gracias viejo querido, esta noche por todo", escribieron haciendo referencia al partido entre Independiente Rivadavia y Deportivo La Guaira que se disputará en el Estadio Malvinas Argentinas a partir de las 19, donde Alfredo Berti buscará - una vez más - continuar haciendo historia.