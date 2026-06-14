DIY: cosas que se pueden coser con una frazada vieja de cama

DIY: ideas para reutilizar una frazada de cama vieja

La tela de la clásica frazada de invierno, la vintage o antigua que todos tenemos en casa, suele ser muy abrigada y pesada, pero resistente.

Generalmente, la ropa de cama de este estilo está fabricada con materiales sintéticos, aunque también existen frazadas de telas naturales. Las frazadas a cuadros que todos tenemos en casa suelen ser de acrílicos.

Las frazadas viejas se pueden aprovechar para muchas cosas. Una opción clásica sería utilizarla como manta de juego para los niños, pero con un poco más de ingenio y un DIY se puede rediseñar completamente.

Dato muy importante a tener en cuenta antes de realizar cualquier DIY con tela de frazada: no cualquier máquina de coser ni aguja soporta bien esta tela.

Con este tipo de telas se puede confeccionar una cucha o cama para el perro. Para este DIY hay que cortar las telas de frazada teniendo en cuenta el tamaño de la mascota, y luego seguir este tutorial.

Embed - DIY / Como Hacer Colchón o Cama Para Perros

Para realizar este DIY, hay que realizar un cuadrado con parte de la tela de la frazada, doblar y rellenar con esponja o vellón. La tela de frazada de cama no se rompe fácil; por eso es ideal para este truco.

Otra opción de truco o DIY: cómo coser un chaleco usando una frazada de cama

Si no tienes mascotas y quieres aprovechar la tela de la frazada de cama, puedes coser un chaleco de invierno bien abrigado. Este truco es muy simple.

chaleco De una sola frazada de cama se pueden sacar varias prendas o accesorios.

Solo hay que buscar un chaleco sin botones ni cierre, es decir, de cuerpo completo, que te quede bien y usarlo como molde para cortar la tela.

Coloca el chaleco, tomas las medidas marcando con un lápiz de tela, recorta y une las piezas enfrentando los derechos de tela. Si todavía te sobra frazada, se puede aprovechar en un DIY para coser almohadones o bolsas para guardar juguetes.