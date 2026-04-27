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Para el delirio del público

"Me calentó un poquito": así quedó el monoplaza de Franco Colapinto tras un principio de incendio

En la tercera salida que hizo Franco Colapinto en el Road Show el piloto forzó tanto al monoplaza que tuvieron que asistirlo con un matafuegos

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El principio de incendio en el monoplaza de Franco Colapinto.

El principio de incendio en el monoplaza de Franco Colapinto.

Los fanáticos de la Fórmula 1 y de Franco Colapinto quedaron maravillados con la exhibición que convocó a medio millón de personas en las calles de Palermo y que contó con tres salidas del piloto en monoplazas y con un recorrido final donde saludó a los asistentes a bordo de un micro descapotable.

En la última de esas salidas el argentino de 22 años manejó por segunda vez el Lotus E20 que tiene en su interior un Renault V8 y que en el exterior exhibió los colores de Alpine.

Franco Colapinto
Franco Colapinto tuvo su día de gloria en Argentina.

Franco Colapinto tuvo su día de gloria en Argentina.

Franco Colapinto y un principio de incendio en la exhibición

La tercera salida de Franco Colapinto en las calles de Palermo hizo delirar al público porque el piloto se encargó de pisar a fondo el coche haciendo rugir el motor V8 mientras que al realizar donuts dibujó figuras en el pavimento de la Avenida Libertador con sus cubiertas.

Fue allí que sufrió un principio de incendio en los frenos traseros ya exigió al limite al monoplaza, lo que procovó el aplauso de los fanáticos que desde temprano buscaron encontrar un lugar adecuado para ver la exhibición.

Mientras que los asistentes de Colapinto controlaban el principio de incendio, el piloto se subió a la parte delantera del monoplaza con la bandera Argentina. Luego vivió un tierno momento con su abuela a quien le dio la bandera y se sacaron juntos unas fotos.

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Así quedó el monoplaza de Franco Colapinto tras quedar en llamas

Las aceleraciones bruscas y los trompos provocaron que el monoplaza especialmente condicionado para este tipo de eventos colapsara, ya que se elevó la temperatura de distintos componentes.

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Fue así que el calor acumulado desencadenó un principio de incendio que fue rápidamente apaciguado por los asistentes de Alpine, quienes trabajan en la escudería francesa aunque no son el plantel que están en las competencias de la Fórmula 1 con Colapinto alrededor del mundo.

Monoplaza de Colapinto
Así quedó el monoplaza de Franco Colapinto luego de la exhibición.

Así quedó el monoplaza de Franco Colapinto luego de la exhibición.

Luego, cuando recorrió el circuito en el micro descapotale y en diálogo con ESPN, el piloto explicó: "Se quemó, amigo, me habían dicho que lo cuidara, lo traté de cuidar, pero al final me calenté un poquito".

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