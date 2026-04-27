Ni en Peñarol ni en Nacional: Fernando Cavenaghi fue campeón en Uruguay

El sello de Fernando Cavenaghi en el éxito

Cavenaghi desembarcó en Racing de Montevideo en 2021 junto al Chori Domínguez y desde su llegada el conjunto charrúa no deja de crecer. En 2022 lograron el ascenso y en 2023 estuvieron a cargo de la venta mayoritaria de las acciones al grupo inversor Red&Gold Football (una alianza entre el Bayern Munich y Los Ángeles FC).

Desde entonces el ex goleador surgido en River conservó el 15% de las acciones y desempeña el cargo de Director Deportivo, siendo una pieza fundamental en el proyecto.

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La consagración de Racing tuvo un condimento especial y curioso que ya recorre las redes sociales. El equipo venció a Cerro Largo en condición de visitante, cumpliendo con su parte del trabajo. Sin embargo, para dar la vuelta olímpica, necesitaba que Peñarol no sumara de a tres en su encuentro frente a Montevideo Wanderers.

Finalmente, los jugadores e integrantes del cuerpo técnico siguieron el partido del "Manya" a través de sus celulares en el micro. Tras confirmarse la derrota de Peñarol, el vehículo se convirtió en una verdadera fiesta itinerante, celebrando un título que marcará un antes y un después en la institución.

Racing de Montevideo Fernando Cavenaghi es el Director Deportivo del conjunto uruguayo.

Los números del Racing campeón de Fernando Cavenaghi

La campaña de La Escuelita bajo las órdenes de su técnico, Cristian Chambian, fue impecable y no dejó dudas sobre la legitimidad del título.

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Estos son los datos clave de la temporada: