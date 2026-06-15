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Los Pumitas, con 3 mendocinos, van al Mundial M20 de Georgia: cuándo juegan y dónde verlo

Con 3 mendocinos en el plantel, Los Pumitas ultiman detalles para su participación en el Mundial M20 que se llevará a cabo desde el 27 de junio en Georgia

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Federico Serpa es uno de los mendocinos de Los Pumitas.

Federico Serpa es uno de los mendocinos de Los Pumitas.

Con 3 mendocinos en el plantel, Los Pumitas ultiman detalles para su participación en el Mundial M20 que se llevará a cabo del 27 de junio al 18 de julio en las ciudades de Tbilisi y Kutaisi en Georgia, país europeo que será sede por segunda vez luego de organizarlo en 2017.

Nicolás Fernández Miranda, head coach de Los Pumitas, que tiene entre sus colaboradores al mendocino Eusebio Guiñazú, confirmó un plantel de 30 jugadores que se concentrará en Casa Pumas hasta el viernes 19 de junio. Bautista Salinas, Federico Serpa (ambos de Los Tordos) y Laureano Valle (Mendoza RC) forman parte del plantel del seleccionado nacional que viene de tener una gran labor en el Rugby Championship M20.

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Bautista Salinas es uno de los pilares de Los Pumitas para el Mundial M20.

Bautista Salinas es uno de los pilares de Los Pumitas para el Mundial M20.

“Estoy contento con el equipo, contento con la preparación y esperando esta semana para para seguir laburando y mejorando”, dijo Fernández Miranda de cara a una competencia que pasará a tener 16 seleccionados participantes divididos en 4 grupos de 4 equipos cada uno. Los ganadores de cada zona avanzarán directamente a semifinales, mientras que los segundos clasificados competirán del 5to al 8vo puesto. Los terceros y los cuartos disputarán las posiciones del 9no al 12mo y del 13ro al 16to, respectivamente. La final se jugará el 18 de julio en el Estadio Mikheil Meskhi de Tbilisi

Como novedad, el ahora denominado World Rugby Junior World Championship, será la primera competición internacional en incluir una prueba para reducir la altura del tackle y Gonzalo de Achával, referí argentino, fue convocado a participar del torneo.

Los grupos del Mundial M20

  • Grupo A: Sudáfrica, Gales, Georgia y Uruguay.
  • Grupo B: Nueva Zelanda, Italia, Escocia y Japón.
  • Grupo C: Argentina, Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos.
  • Grupo D: Francia, Australia, España y Fiji.

Los Pumitas en el Mundial M20

  • Sábado 27 de junio – vs Estados Unidos – Avchala Stadium, Tbilisi – 06:00 hs*
  • Jueves 2 de julio – vs Irlanda – Avchala Stadium, Tbilisi – 08:30 hs*
  • Martes 7 de julio – vs Inglaterra – Avchala Stadium, Tbilisi – 08:30 hs*

*Partidos en hora argentina.

Televisa en vivo ESPN y Disney Plus

El análisis de Nico Fernández Miranda

“Es un grupo difícil; Estados Unidos no tenemos mucha información todavía porque no jugó amistosos, pero sabemos que es un equipo físicamente bien preparado, a Irlanda le fue muy bien en Seis Naciones e Inglaterra es un equipo muy duro, muy físico. Sabemos que va a ser un grupo difícil, muy competitivo, pero bueno, nuestro objetivo ahora en estos días es tener una buena preparación y pensar en el partido de Estados Unidos”.

El plantel de Los Pumitas

  • ANNAND, Jeremy (Belgrano Athletic)
  • AVACA, Luciano (Tala– Córdoba)
  • BENAVIDES, Bautista (Santa Fe R.C)
  • CAMBIASSO, Nicolás (Buenos Aires C&RC)
  • CAÑAS, Basilio (CAE – Entre Ríos)
  • CEBRON, Fabrizio (Regatas Bella Vista)
  • COLL, Pedro (Tigres – Salta)
  • CUNEO CAMARGO, Manuel (San Juan R.C)
  • DANDE, Tomás (Huirapuca – Tucumán)
  • FARIAS CERIONI, Benjamín (Universitario – Tucumán)
  • FERNÁNDEZ, Ramón (Hindú)
  • GIANNANTONIO, Manuel (Tala – Córdoba)
  • HYGONENQ, Felipe (Alumni)
  • LEDESMA AROCENA, Benjamín (SIC)
  • LESCANO, Bautista (CAE – Entre Ríos)
  • MARIZZA, Franco (Paraná Rowing – Entre Ríos)
  • NARVÁEZ, Federico (Atlético del Rosario)
  • ORDIZ, Benjamín (Los Caranchos – Rosario)
  • PASCUAL VIALE, Joaquín (Alumni)
  • PFISTER, Simón (Tucumán R.C)
  • PREUMAYR, Juan (Jockey – Rosario)
  • QUIROGA MIGUENS, Bautista (CUBA)
  • REGGIARDO, Valentino (Deportiva Francesa)
  • ROCHA, Tiziano (Alumni)
  • SALINAS MALLEA, Bautista (Los Tordos)
  • SENILLOSA, Pascal (Hindú)
  • SERPA, Federico (Los Tordos)
  • SORONDO, Jerónimo (Belgrano Athletic)
  • TORRE, Federico (Córdoba Athletic)
  • VALLE, Laureano (Mendoza R.C)

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