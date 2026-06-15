Los Pumitas, con 3 mendocinos, van al Mundial M20 de Georgia: cuándo juegan y dónde verlo

Como novedad, el ahora denominado World Rugby Junior World Championship, será la primera competición internacional en incluir una prueba para reducir la altura del tackle y Gonzalo de Achával, referí argentino, fue convocado a participar del torneo.
Los grupos del Mundial M20
- Grupo A: Sudáfrica, Gales, Georgia y Uruguay.
- Grupo B: Nueva Zelanda, Italia, Escocia y Japón.
- Grupo C: Argentina, Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos.
- Grupo D: Francia, Australia, España y Fiji.
Los Pumitas en el Mundial M20
- Sábado 27 de junio – vs Estados Unidos – Avchala Stadium, Tbilisi – 06:00 hs*
- Jueves 2 de julio – vs Irlanda – Avchala Stadium, Tbilisi – 08:30 hs*
- Martes 7 de julio – vs Inglaterra – Avchala Stadium, Tbilisi – 08:30 hs*
*Partidos en hora argentina.
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El análisis de Nico Fernández Miranda
“Es un grupo difícil; Estados Unidos no tenemos mucha información todavía porque no jugó amistosos, pero sabemos que es un equipo físicamente bien preparado, a Irlanda le fue muy bien en Seis Naciones e Inglaterra es un equipo muy duro, muy físico. Sabemos que va a ser un grupo difícil, muy competitivo, pero bueno, nuestro objetivo ahora en estos días es tener una buena preparación y pensar en el partido de Estados Unidos”.
El plantel de Los Pumitas
- ANNAND, Jeremy (Belgrano Athletic)
- AVACA, Luciano (Tala– Córdoba)
- BENAVIDES, Bautista (Santa Fe R.C)
- CAMBIASSO, Nicolás (Buenos Aires C&RC)
- CAÑAS, Basilio (CAE – Entre Ríos)
- CEBRON, Fabrizio (Regatas Bella Vista)
- COLL, Pedro (Tigres – Salta)
- CUNEO CAMARGO, Manuel (San Juan R.C)
- DANDE, Tomás (Huirapuca – Tucumán)
- FARIAS CERIONI, Benjamín (Universitario – Tucumán)
- FERNÁNDEZ, Ramón (Hindú)
- GIANNANTONIO, Manuel (Tala – Córdoba)
- HYGONENQ, Felipe (Alumni)
- LEDESMA AROCENA, Benjamín (SIC)
- LESCANO, Bautista (CAE – Entre Ríos)
- MARIZZA, Franco (Paraná Rowing – Entre Ríos)
- NARVÁEZ, Federico (Atlético del Rosario)
- ORDIZ, Benjamín (Los Caranchos – Rosario)
- PASCUAL VIALE, Joaquín (Alumni)
- PFISTER, Simón (Tucumán R.C)
- PREUMAYR, Juan (Jockey – Rosario)
- QUIROGA MIGUENS, Bautista (CUBA)
- REGGIARDO, Valentino (Deportiva Francesa)
- ROCHA, Tiziano (Alumni)
- SALINAS MALLEA, Bautista (Los Tordos)
- SENILLOSA, Pascal (Hindú)
- SERPA, Federico (Los Tordos)
- SORONDO, Jerónimo (Belgrano Athletic)
- TORRE, Federico (Córdoba Athletic)
- VALLE, Laureano (Mendoza R.C)