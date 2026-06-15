Los Pumitas, con 3 mendocinos, van al Mundial M20 de Georgia: cuándo juegan y dónde verlo

Nicolás Fernández Miranda, head coach de Los Pumitas, que tiene entre sus colaboradores al mendocino Eusebio Guiñazú, confirmó un plantel de 30 jugadores que se concentrará en Casa Pumas hasta el viernes 19 de junio. Bautista Salinas, Federico Serpa (ambos de Los Tordos) y Laureano Valle (Mendoza RC) forman parte del plantel del seleccionado nacional que viene de tener una gran labor en el Rugby Championship M20.

salinas 2 Bautista Salinas es uno de los pilares de Los Pumitas para el Mundial M20.

“Estoy contento con el equipo, contento con la preparación y esperando esta semana para para seguir laburando y mejorando”, dijo Fernández Miranda de cara a una competencia que pasará a tener 16 seleccionados participantes divididos en 4 grupos de 4 equipos cada uno. Los ganadores de cada zona avanzarán directamente a semifinales, mientras que los segundos clasificados competirán del 5to al 8vo puesto. Los terceros y los cuartos disputarán las posiciones del 9no al 12mo y del 13ro al 16to, respectivamente. La final se jugará el 18 de julio en el Estadio Mikheil Meskhi de Tbilisi