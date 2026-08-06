Los Pumas vs Sudáfrica, en Vélez: día, hora, TV y formaciones confirmadas

Rodrigo Isgró estará desde el arranque cuando Los Pumas jueguen con Sudáfrica.

En el seleccionado nacional Felipe Contepomi confirmó la presencia de 4 jugadores que podrán tener su debut con la camiseta albiceleste: Francisco Moreno, pilar de Universitario de Tucumán, se convertirá en el Puma 909; mientras que en el banco de suplentes estarán Leonel Oviedo, con pasado en Córdoba Athletic y presente en Western Force de Australia, Juan Penoucos, surgido en Club de Remo de Azul y con presente en Belgrano Athletic, y Juan Martín Scelzo, hijo del histórico pilar de Los Pumas Martín Scelzo, quien milita en el Stade Français de París.

Los bicampeones del mundo, dirigidos por Rassie Erasmus, llegan a Buenos Aires tras ganar sus tres compromisos del Nations Championship: 45-21 a Inglaterra, 42-28 a Escocia y 43-0 a Gales.