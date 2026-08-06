Los Pumas vs Sudáfrica, en Vélez: día, hora, TV y formaciones confirmadas

Los Pumas, con el mendocino Rodrigo Isgró como titular, ya tienen equipo confirmado para recibir a Sudáfrica este sábado 8 de agosto, desde las 16, en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield y con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.
Los Pumas, con el mendocino Rodrigo Isgró como titular, ya tienen equipo confirmado para recibir a Sudáfrica este sábado 8 de agosto, desde las 16, en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield y con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.
En el seleccionado nacional Felipe Contepomi confirmó la presencia de 4 jugadores que podrán tener su debut con la camiseta albiceleste: Francisco Moreno, pilar de Universitario de Tucumán, se convertirá en el Puma 909; mientras que en el banco de suplentes estarán Leonel Oviedo, con pasado en Córdoba Athletic y presente en Western Force de Australia, Juan Penoucos, surgido en Club de Remo de Azul y con presente en Belgrano Athletic, y Juan Martín Scelzo, hijo del histórico pilar de Los Pumas Martín Scelzo, quien milita en el Stade Français de París.
Los bicampeones del mundo, dirigidos por Rassie Erasmus, llegan a Buenos Aires tras ganar sus tres compromisos del Nations Championship: 45-21 a Inglaterra, 42-28 a Escocia y 43-0 a Gales.
En 40 enfrentamientos entre sí, Los Pumas consiguieron 4 triunfos, 1 empate y 35 derrotas. La última victoria argentina se dio en 2024 en Santiago del Estero, cuando Los Pumas ganaron 29-28.
En Vélez jugarán su quinto partido ante el seleccionado sudafricano: los anteriores fueron en 2004 (7-39), 2005 (23-34), 2015 (12-26) y 2023 (13-24).
Se cumplen 40 años del primer partido de Los Pumas en Vélez. Desde entonces, el seleccionado nacional acumula en el estadio de Liniers un historial de 40 partidos con 15 triunfos, 1 empate y 24 derrotas.
Suplentes
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*Los partidos están en HORA ARGENTINA.