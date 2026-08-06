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Los Pumas vs Sudáfrica, en Vélez: día, hora, TV y formaciones confirmadas

Los Pumas, con el mendocino Rodrigo Isgró como titular, ya tienen equipo confirmado para recibir a Sudáfrica en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Isgró, Prisciantelli y Mendy, 3 titulares, junto a Nicolás Roger.

Isgró, Prisciantelli y Mendy, 3 titulares, junto a Nicolás Roger.

Los Pumas, con el mendocino Rodrigo Isgró como titular, ya tienen equipo confirmado para recibir a Sudáfrica este sábado 8 de agosto, desde las 16, en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield y con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.

Rodrigo Isgró estará desde el arranque cuando Los Pumas jueguen con Sudáfrica.

Rodrigo Isgró estará desde el arranque cuando Los Pumas jueguen con Sudáfrica.

En el seleccionado nacional Felipe Contepomi confirmó la presencia de 4 jugadores que podrán tener su debut con la camiseta albiceleste: Francisco Moreno, pilar de Universitario de Tucumán, se convertirá en el Puma 909; mientras que en el banco de suplentes estarán Leonel Oviedo, con pasado en Córdoba Athletic y presente en Western Force de Australia, Juan Penoucos, surgido en Club de Remo de Azul y con presente en Belgrano Athletic, y Juan Martín Scelzo, hijo del histórico pilar de Los Pumas Martín Scelzo, quien milita en el Stade Français de París.

Los bicampeones del mundo, dirigidos por Rassie Erasmus, llegan a Buenos Aires tras ganar sus tres compromisos del Nations Championship: 45-21 a Inglaterra, 42-28 a Escocia y 43-0 a Gales.

Estadísticas previas de Los Pumas vs Springboks

En 40 enfrentamientos entre sí, Los Pumas consiguieron 4 triunfos, 1 empate y 35 derrotas. La última victoria argentina se dio en 2024 en Santiago del Estero, cuando Los Pumas ganaron 29-28.

En Vélez jugarán su quinto partido ante el seleccionado sudafricano: los anteriores fueron en 2004 (7-39), 2005 (23-34), 2015 (12-26) y 2023 (13-24).

Se cumplen 40 años del primer partido de Los Pumas en Vélez. Desde entonces, el seleccionado nacional acumula en el estadio de Liniers un historial de 40 partidos con 15 triunfos, 1 empate y 24 derrotas.

La formación de Los Pumas para recibir a Sudáfrica en Vélez

  • 1. WENGER, Boris (8 caps)
  • 2. RUIZ, Ignacio (30 caps)
  • 3. MORENO, Francisco (sin caps) *Debut
  • 4. PETTI, Guido (101 caps) Vicecapitán
  • 5. LAVANINI, Tomás (91 caps)
  • 6. MATERA, Pablo (124 caps) Capitán
  • 7. GRONDONA, Benjamín (2 caps)
  • 8. MORO, Joaquín (5 caps)
  • 9. BENÍTEZ CRUZ, Simón (12 caps)
  • 10. CARRERAS, Santiago (67 caps) Vicecapitán
  • 11. MENDY, Ignacio (5 caps)
  • 12. SÁNCHEZ VALAROLO, Faustino (2 caps)
  • 13. CINTI, Lucio (42 caps)
  • 14. ISGRÓ, Rodrigo (17 caps)
  • 15. PRISCIANTELLI, Gerónimo (4 caps)

Suplentes

  • 16. OVIEDO, Leonel (sin caps) *Posible debut
  • 17. VIVAS, Mayco (42 caps)
  • 18. RAPETTI, Tomás (6 caps)
  • 19. ELÍAS, Efraín (3 caps)
  • 20. PENOUCOS, Juan (sin caps) *Posible Debut
  • 21. SCELZO, Juan Martín (sin caps) *Posible Debut
  • 22. MOYANO, Agustín (9 caps)
  • 23. MORONI, Matías (97 caps)

La formación de Sudáfrica

  • 1. Boan Venter
  • 2. Johan Grobbelaar
  • 3. Thomas Du Toit
  • 4. Eben Etzebeth
  • 5. Lood De Jager
  • 6. Siya Kolisi (c)
  • 7. Cameron Hanekom
  • 8. Elrigh Louw
  • 9. Cobus Reinach
  • 10. Sacha Feinberg-Mngomezulu
  • 11. Ethan Hooker
  • 12. André Esterhuizen
  • 13. Canan Moodie
  • 14. Ediwll Van der Merwe
  • 15. Aphelele Fassi

Suplentes

  • 16. Jan-Hendrik Wessels
  • 17. Gerhard Steenkamp
  • 18. Zachary Porthein
  • 19. Ben-Jason Dixon
  • 20. Cobus Wiese
  • 21. Marco Van Staden
  • 22. Morne Van den Berg
  • 23. Handré Pollard

El calendario de Los Pumas en 2026

  • 4 de julio – Los Pumas 38 vs Escocia 47 – Córdoba (Nations Championship)
  • 11 de julio – Los Pumas 35 vs Gales 21 – San Juan (Nations Championship)
  • 18 de julio – Los Pumas 24 vs Inglaterra 31 – Santiago del Estero (Nations Championship)
  • 8 de agosto – Los Pumas vs Sudáfrica – 16:00 hs – Buenos Aires, Vélez (Test-Match)
  • 29 de agosto – Los Pumas vs Australia – 16:00 hs – Jujuy (Test-Match)
  • 5 de septiembre – Los Pumas vs Australia – 18:00 hs – Mendoza (Test-Match)
  • 6 de noviembre – Los Pumas vs Irlanda – 17:10 hs – Dublín (Nations Championship)
  • 14 de noviembre – Los Pumas vs Italia – 8:40 hs – Génova (Nations Championship)
  • 21 de noviembre – Los Pumas vs Francia – 17:10 hs – París (Nations Championship)
  • 27-28-29 de noviembre – Fin de semana de finales – Twickenham, Londres (Nations Championship)

*Los partidos están en HORA ARGENTINA.

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