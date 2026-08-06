Qué lugar ocupa el pase de Thiago Almada a River en el ranking de los más caros de la historia

El pase de Almada a River, entre los más caros de la historia

Almada también se transformará en la compra más cara realizada por un club argentino, al superar por aproximadamente 8 millones de dólares el registro que compartían Correa y Cristian Medina.

Estudiantes había pagado la cláusula de 15 millones de dólares para incorporar a Medina desde Boca a comienzos de 2025, mientras que River alcanzó el mismo monto por Correa durante el actual mercado.

Detrás aparecen Pratto y Juan Román Riquelme, cuyas transferencias rondaron los 14 millones de dólares, seguidos por Castaño, Esequiel Barco y los diferentes movimientos cercanos a los 10 millones realizados durante los últimos mercados.

Además, en una transferencia cercana a los 20 millones, su llegada a River se ubicaría en el 7mo puesto, detrás de seis operaciones realizadas por clubes brasileños.

Los pases más caros del fútbol sudamericano

Lucas Paquetá a Flamengo: 42 millones de euros.

Gerson a Cruzeiro: 27 millones.

Vitor Roque a Palmeiras: 25,5 millones.

Thiago Almada a Botafogo: 24,15 millones.

Danilo a Botafogo: 23 millones.

Samuel Lino a Flamengo: 22 millones.

Thiago Almada a River: cerca de 20 millones.

El regreso de Paquetá desde West Ham quebró a comienzos de 2026 el récord sudamericano, mientras que las operaciones por Gerson y Vitor Roque también superaron ampliamente el desembolso que realizará River.

De esta manera, Almada romperá dos marcas indiscutibles: será el fichaje más caro de River y de todo el fútbol argentino, aunque quedará por debajo de las 6 mayores contrataciones realizadas en Sudamérica.