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Qué lugar ocupa el pase de Thiago Almada a River en el ranking de los más caros de la historia

Thiago Almada se convertirá en la nueva incorporación de River y del fútbol argentino luego del acuerdo verbal alcanzado entre el club de Núñez y el Atlético de Madrid

Por UNO
Almada jugará en River.

Almada jugará en River.

Thiago Almada se convertirá en la incorporación más cara de la historia de River y del fútbol argentino luego del acuerdo verbal alcanzado entre el club de Núñez y el Atlético de Madrid por una transferencia cercana a los 20 millones de euros, equivalentes a unos 23 millones de dólares, mientras las partes revisan los contratos antes de oficializar la operación.

El campeón del mundo superará ampliamente el récord que había establecido Ángel Correa semanas atrás, cuando River acordó su llegada desde Tigres de México por alrededor de 15 millones de dólares.

Thiago Almada jugará en River a cambio de 20 millones de euros.

Thiago Almada jugará en River a cambio de 20 millones de euros.

Los pases más caros de la historia de River

  • Thiago Almada: aproximadamente 23 millones de dólares.
  • Ángel Correa: 15 millones.
  • Lucas Pratto: 14 millones.
  • Kevin Castaño: 13,8 millones.
  • Sebastián Driussi y Rodrigo Villagra: 10 millones cada uno.

Correa había desplazado recientemente a Pratto, mientras que Castaño quedó en el 4to escalón apenas un año y medio después de haber llegado en la que fue una de las mayores inversiones de la institución.

El pase de Almada a River, entre los más caros de la historia

Almada también se transformará en la compra más cara realizada por un club argentino, al superar por aproximadamente 8 millones de dólares el registro que compartían Correa y Cristian Medina.

Estudiantes había pagado la cláusula de 15 millones de dólares para incorporar a Medina desde Boca a comienzos de 2025, mientras que River alcanzó el mismo monto por Correa durante el actual mercado.

Detrás aparecen Pratto y Juan Román Riquelme, cuyas transferencias rondaron los 14 millones de dólares, seguidos por Castaño, Esequiel Barco y los diferentes movimientos cercanos a los 10 millones realizados durante los últimos mercados.

Además, en una transferencia cercana a los 20 millones, su llegada a River se ubicaría en el 7mo puesto, detrás de seis operaciones realizadas por clubes brasileños.

Los pases más caros del fútbol sudamericano

  • Lucas Paquetá a Flamengo: 42 millones de euros.
  • Gerson a Cruzeiro: 27 millones.
  • Vitor Roque a Palmeiras: 25,5 millones.
  • Thiago Almada a Botafogo: 24,15 millones.
  • Danilo a Botafogo: 23 millones.
  • Samuel Lino a Flamengo: 22 millones.
  • Thiago Almada a River: cerca de 20 millones.

El regreso de Paquetá desde West Ham quebró a comienzos de 2026 el récord sudamericano, mientras que las operaciones por Gerson y Vitor Roque también superaron ampliamente el desembolso que realizará River.

De esta manera, Almada romperá dos marcas indiscutibles: será el fichaje más caro de River y de todo el fútbol argentino, aunque quedará por debajo de las 6 mayores contrataciones realizadas en Sudamérica.

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