Paredes elogió a uno de los juveniles y lo "premió" con la cinta de capitán en el triunfo de Boca: "Es mi rueda de auxilio"

"(Milton) Delgado es mi rueda de auxilio y Ascacibar nos da mucho despliegue, entonces me siento muy cómodo con ellos. Ojalá podamos seguir ayudando al equipo", señaló el 5 del Xeneize en relación a sus dos compañeros del mediocampo. Sin embargo, el capitán se detuvo en Milton Delgado (de 21 años) para destacarlo y explicar por qué le dejó la cinta cuando le tocó salir. "Es un premio, entre comillas, por cómo se entrena... Es un chico que escucha mucho y es muy humilde. Ojalá siga por este camino que tiene un gran futuro".

Respecto al encuentro ante el Pincha, Leandro Paredes comentó: "Sin dudas necesitábamos encontrar resultados positivos. Estamos sintiéndonos mejor, jugando a lo que quiere el entrenador. Lo hicimos en cancha de Boca, en Newell’s y hoy. Vamos por el buen camino".

"Lo más importante es ganar, hacerlo bien, como lo hicimos hoy. El otro día (contra Newell’s) tuvimos 70 minutos buenos y esos 15 minutos del segundo tiempo donde bajamos el ritmo y en el fútbol argentino no podes relajarte, quedó demostrado. Hoy hicimos un buen partido durante los 90 minutos", concluyó.

Boca volverá a jugar por el Torneo Clausura el próximo sábado, ante Vélez, desde las 19.15 por la cuarta fecha del Torneo Clausura.