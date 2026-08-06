Paredes elogió a uno de los juveniles y lo "premió" con la cinta de capitán en el triunfo de Boca: "Es mi rueda de auxilio"

Boca obtuvo su primer triunfo en el Torneo Clausura ante Estudiantes en el Tomás Adolfo Ducó, y mostró una mejoría en su funcionamiento respecto de sus anteriores presentaciones con Rodolfo Arruabarrena como DT.
Leandro Paredes ponderó a uno de sus compañeros tras el triunfo de Boca ante Estudiantes por el Torneo Clausura
Boca obtuvo su primer triunfo en el Torneo Clausura ante Estudiantes en el Tomás Adolfo Ducó, y mostró una mejoría en su funcionamiento respecto de sus anteriores presentaciones con Rodolfo Arruabarrena como DT.
Una vez más, Leandro Paredes fue fundamental en ese óptimo rendimiento colectivo y el capitán de Boca distinguió a otro de sus compañeros en cancha tras el triunfo ante el Pincha.
Luego del triunfo ante Estudiantes de La Plata, el capitán de Boca habló con la televisión y, además de realizar un análisis del partido, Paredes ponderó a uno de sus compañeros que pese a su edad ya arrastra varios partidos en Primera División jugando de gran manera.
"(Milton) Delgado es mi rueda de auxilio y Ascacibar nos da mucho despliegue, entonces me siento muy cómodo con ellos. Ojalá podamos seguir ayudando al equipo", señaló el 5 del Xeneize en relación a sus dos compañeros del mediocampo. Sin embargo, el capitán se detuvo en Milton Delgado (de 21 años) para destacarlo y explicar por qué le dejó la cinta cuando le tocó salir. "Es un premio, entre comillas, por cómo se entrena... Es un chico que escucha mucho y es muy humilde. Ojalá siga por este camino que tiene un gran futuro".
Respecto al encuentro ante el Pincha, Leandro Paredes comentó: "Sin dudas necesitábamos encontrar resultados positivos. Estamos sintiéndonos mejor, jugando a lo que quiere el entrenador. Lo hicimos en cancha de Boca, en Newell’s y hoy. Vamos por el buen camino".
"Lo más importante es ganar, hacerlo bien, como lo hicimos hoy. El otro día (contra Newell’s) tuvimos 70 minutos buenos y esos 15 minutos del segundo tiempo donde bajamos el ritmo y en el fútbol argentino no podes relajarte, quedó demostrado. Hoy hicimos un buen partido durante los 90 minutos", concluyó.
Boca volverá a jugar por el Torneo Clausura el próximo sábado, ante Vélez, desde las 19.15 por la cuarta fecha del Torneo Clausura.