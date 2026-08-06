Diego Viera, capitán y referente de Godoy Cruz, tiene como objetivo la vuelta a Primera

Diego Viera regresó a Godoy Cruz después de 7 años para jugar el torneo de la Primera Nacional y ayudar al equipo a volver a Primera.
Diego Viera retornó a Godoy Cruz para aportar su carácter y personalidad. El paraguayo es el capitán del equipo dirigido por Pablo De Muner.
Diego Viera regresó a Godoy Cruz después de 7 años para jugar el torneo de la Primera Nacional y ayudar al equipo a volver a Primera.
El paraguayo es el capitán del equipo, es un respaldo extra para sus compañeros y ante Ferro completó el tercer partido de su segundo ciclo en el Expreso.
El experimentado defensor de 35 años no había jugado nunca en esta categoría y regresó al Tomba tras un primer ciclo muy exitoso en Primera División entre 2015 y 2019: "Es una categoría dura, donde se mete mucho, pero estamos contentos por el gran presente que estamos viviendo y esperamos seguir mejorando en lo futbolístico".
"Estoy muy contento de haber regresado a este club que me ha dado mucho y quiero dejar todo en la cancha para ayudar al equipo. Se ha armado un lindo grupo que quiere pelear por objetivos importantes ", reconoció Viera, referente del plantel dirigido por Pablo De Muner.
"Desde que volví me he sentido muy bien, me he adaptado rápidamente a mis compañeros. Estoy muy cómodo en esta institución y muy agradecido al afecto que me da el hincha de Godoy Cruz", agregó.
"El objetivo que tenemos como equipo es apuntar a lo más alto. Los triunfos te generan mucha confianza y vamos creciendo con el correr de los partidos", resaltó Viera sobre la campaña que viene haciendo Godoy Cruz en la Primera Nacional.
Godoy Cruz jugará este domingo de local ante Chaco For Ever en el estadio Feliciano Gambarte.
El encuentro se disputará desde las 16.30 y corresponde a la fecha 24 del torneo de la Primera Nacional.