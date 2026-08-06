Diego Viera, capitán y referente de Godoy Cruz, tiene como objetivo la vuelta a Primera

Su cariño por Godoy Cruz

"Estoy muy contento de haber regresado a este club que me ha dado mucho y quiero dejar todo en la cancha para ayudar al equipo. Se ha armado un lindo grupo que quiere pelear por objetivos importantes ", reconoció Viera, referente del plantel dirigido por Pablo De Muner.

"Desde que volví me he sentido muy bien, me he adaptado rápidamente a mis compañeros. Estoy muy cómodo en esta institución y muy agradecido al afecto que me da el hincha de Godoy Cruz", agregó.

Diego Viera tiene el objetivo de ascender con Godoy Cruz.

"El objetivo que tenemos como equipo es apuntar a lo más alto. Los triunfos te generan mucha confianza y vamos creciendo con el correr de los partidos", resaltó Viera sobre la campaña que viene haciendo Godoy Cruz en la Primera Nacional.

Lo que viene para Godoy Cruz

Godoy Cruz jugará este domingo de local ante Chaco For Ever en el estadio Feliciano Gambarte.

El encuentro se disputará desde las 16.30 y corresponde a la fecha 24 del torneo de la Primera Nacional.