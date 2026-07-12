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PRIMERA NACIONAL

Godoy Cruz empata 0 a 0 con Defensores de Belgrano finalizado el primer tiempo

Godoy Cruz Antonio Tomba recibe en el Gambarte la visita de Defensores de Belgrano por la 20ª fecha del Grupo A de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Godoy Cruz juega con Defensores de Belgrano por la 20ª fecha de la Primera Nacional.

Godoy Cruz juega con Defensores de Belgrano por la 20ª fecha de la Primera Nacional.

Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Godoy Cruz iguala sin goles ante Defensores de Belgrano, por la fecha 20 de la Zona A del torneo de la Primera Nacional. El partido entre el Tomba y el Dragón tiene el arbitraje de Franco Acita.

El encuentro se disputa en el Feliciano Gambarte donde el equipo de Pablo De Muner no juega bien y no creó situaciones claras de gol.

Benjam&iacute;n Schamine es parte del medio campo de Godoy Cruz, donde se batalla duro con los volantes de Defensores de Belgrano.

Benjamín Schamine es parte del medio campo de Godoy Cruz, donde se batalla duro con los volantes de Defensores de Belgrano.

El Bodeguero que viene de tres derrotas seguidas de visitante no puede marcar la diferencia ante el Dragón.

Al hincha del Tomba se lo ve descontento por el rendimiento del equipo.

En el Expreso es un domingo de estreno con el debut del arquero Juan Strumia por Roberto Ramírez en una decisión táctica del entrenador Pablo De Muner.

Además hizo su estreno el defensor Diego Viera, el paraguayo que volvió al club tras siete años Valentín Burgoa que regresó a la institución y el volante Benjamín Schamine.

El primer tiempo entre el Tomba y el Drag&oacute;n fue muy parejo y disputado.

El primer tiempo entre el Tomba y el Dragón fue muy parejo y disputado.

Se terminaron los primeros 45 minutos donde el Expreso no encuentra los caminos para superar al Dragón.

Formaciones iniciales

Godoy Cruz: Juan Strumia; Gerometta, Rossi, Viera; Poggi, Romero, Schamine, Burgoa; Pino y Rodríguez. DT: Pablo de Muner.

Defensores de Belgrano: Medina; Gómez, Gamarra, D. Tomaso, Rodríguez; Borsotti, Jerez; González, Aguirre, Landriel; Ardaiz. DT: César Eduardo Vigevani

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