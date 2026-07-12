Godoy Cruz iguala sin goles ante Defensores de Belgrano, por la fecha 20 de la Zona A del torneo de la Primera Nacional. El partido entre el Tomba y el Dragón tiene el arbitraje de Franco Acita.
Godoy Cruz empata 0 a 0 con Defensores de Belgrano finalizado el primer tiempo
Godoy Cruz Antonio Tomba recibe en el Gambarte la visita de Defensores de Belgrano por la 20ª fecha del Grupo A de la Primera Nacional
El encuentro se disputa en el Feliciano Gambarte donde el equipo de Pablo De Muner no juega bien y no creó situaciones claras de gol.
El Bodeguero que viene de tres derrotas seguidas de visitante no puede marcar la diferencia ante el Dragón.
Al hincha del Tomba se lo ve descontento por el rendimiento del equipo.
En el Expreso es un domingo de estreno con el debut del arquero Juan Strumia por Roberto Ramírez en una decisión táctica del entrenador Pablo De Muner.
Además hizo su estreno el defensor Diego Viera, el paraguayo que volvió al club tras siete años Valentín Burgoa que regresó a la institución y el volante Benjamín Schamine.
Se terminaron los primeros 45 minutos donde el Expreso no encuentra los caminos para superar al Dragón.
Formaciones iniciales
Godoy Cruz: Juan Strumia; Gerometta, Rossi, Viera; Poggi, Romero, Schamine, Burgoa; Pino y Rodríguez. DT: Pablo de Muner.
Defensores de Belgrano: Medina; Gómez, Gamarra, D. Tomaso, Rodríguez; Borsotti, Jerez; González, Aguirre, Landriel; Ardaiz. DT: César Eduardo Vigevani