Godoy Cruz empata 0 a 0 con Defensores de Belgrano finalizado el primer tiempo

Al hincha del Tomba se lo ve descontento por el rendimiento del equipo.

En el Expreso es un domingo de estreno con el debut del arquero Juan Strumia por Roberto Ramírez en una decisión táctica del entrenador Pablo De Muner.

Además hizo su estreno el defensor Diego Viera, el paraguayo que volvió al club tras siete años Valentín Burgoa que regresó a la institución y el volante Benjamín Schamine.

El primer tiempo entre el Tomba y el Dragón fue muy parejo y disputado. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Se terminaron los primeros 45 minutos donde el Expreso no encuentra los caminos para superar al Dragón.

Formaciones iniciales

Godoy Cruz: Juan Strumia; Gerometta, Rossi, Viera; Poggi, Romero, Schamine, Burgoa; Pino y Rodríguez. DT: Pablo de Muner.

Defensores de Belgrano: Medina; Gómez, Gamarra, D. Tomaso, Rodríguez; Borsotti, Jerez; González, Aguirre, Landriel; Ardaiz. DT: César Eduardo Vigevani