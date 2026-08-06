Rodri eligió al Barcelona antes que el Real Madrid y el City espera una oferta millonaria por su pase

La institución inglesa pretende recibir una suma cercana a los 70 millones de euros debido a que el futbolista todavía tiene contrato, mientras que la primera propuesta preparada por el Barça rondaría los 50 millones.

Sin embargo, la voluntad del jugador podría resultar determinante para acercar las posiciones y encontrar una fórmula que permita concretar la operación.

La trayectoria de Rodri

Villarreal B 2015

Villarreal 2015-18

Atlético de Madrid 2018-19

Manchester City (Inglaterra) 2019-2026

Selección de España 2018-2026

Ganó 14 títulos con el City, uno con el Atlético de Madrid y 4 con España.

Rodri prefirió al Barcelona antes que al Real Madrid

Real Madrid había mantenido contactos preliminares con el entorno del mediocampista y con Manchester City, pero Rodri no terminó de convencerse de la propuesta y comunicó que su preferencia era incorporarse al Barcelona.

El club catalán considera al volante de 30 años como una pieza ideal para fortalecer el centro del campo por su capacidad para recuperar la pelota, ordenar al equipo y participar en la construcción del juego.

Rodri llegó a Manchester City en 2019 procedente del Atlético de Madrid y se convirtió en uno de los futbolistas fundamentales del ciclo de Pep Guardiola, con el que conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial de los clubes, el acuerdo con el jugador representa el paso decisivo de una operación que Barcelona pretende resolver durante los próximos días.