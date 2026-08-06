El reto de D'Onofrio a Di Carlo en medio del escándalo por los borrados de River

Incluso se animó a involucrar a la Secretaría Técnica en su análisis: "Si hay algo de lo que estoy seguro es que Enzo Francescoli, si le hubieran preguntado para marginar a tantos jugadores, hubiera dicho que no".
Pese a su postura, D'Onofrio comprendió el cambio drástico de nombres ante el descontento de los hinchas: "Los hinchas estaban todos convencidos de que no podían jugar más en River. Tenés que hacer un profundo cambio y se está haciendo".
Luego de los silbidos y cánticos en la última presentación de River en el Monumental, el expresidente pidió paciencia. Destacó el fuerte mercado de pases de más de 60 millones gastados para armar "un seleccionado" y pidió mantener la unidad dirigencial, del cuerpo técnico y de la gente para salir adelante.
Más de Rodolfo D'Onofrio
- "Desde que me fui de River, la gente es muy cariñosa. Me pasó de ir a La Rural y de distintos clubes, inclusive de Boca, me pedían fotos. Me tratan excelentemente bien y se los agradezco".
- "A Stefano Di Carlo quise ponerlo en la CD cuando llegué, pero cumplía 25 años después del corte del padrón. Se ocupó de prensa, de la relación con ustedes y es brillante. Para gestionar y administrar, es brillante. El tema fútbol no es solamente él".
- "River tiene la capacidad de comprar, eso es una virtud. Se administró muy bien. Hace 13 años no teníamos un peso, creían que íbamos a concursar. Es el único club grande que no se concursó nunca. Nos fuimos a la B, pero eso lo hicimos".
- "Vamos a tener un seleccionado. Son jugadores de gran pie y de gran calidad, con un DT con gran capacidad. Hay que darle tiempo. Cuando tenés jugadores, hay que dar tiempo para que armen...".
- "Los jugadores que han traido tienen todas las cualidades para ser jugadores de River y armar un buen equipo. Le doy un apoyo absoluto a Coudet. Pase lo que pase. Confío en la persona que lidera a un grupo y él se tiene que dar cuenta si la cosa no funciona...".