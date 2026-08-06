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El reto de D'Onofrio a Di Carlo en medio del escándalo por los borrados de River

Rodolfo D'Onofrio, expresidente de River, rompió el silencio en medio del turbulento presente del Millonario. Allí reveló parte de su charla con Di Carlo

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Rodolfo DOnofrio se refirió a la postura de Di Carlo con los jugadores apartados.

Rodolfo D'Onofrio se refirió a la postura de Di Carlo con los jugadores apartados.

Rodolfo D’Onofrio rompió el silencio tras el tenso clima que se vivió en la cancha de River. El expresidente reveló detalles de su charla con el actual mandatario, Stefano Di Carlo, a quien cuestionó sin rodeos por el manejo con respecto al grupo de futbolistas apartados del plantel profesional.

En una entrevista con Radio La Red, contó que confrontó al joven directivo por haber enviado a los marginados a entrenar al predio de Cantilo. "Le dije: 'Te equivocaste, está mal'. Fue un error llevarlos a ese lugar. Si los llevabas al River Camp era normal y lógico", sentenció.

Las formas del conflicto, la visión de Enzo y el respaldo a Coudet

En su charla, D'Onofrio aclaró que la sede de Cantilo "de mala no tiene nada", porque allí entrenará la Primera dentro de algunos meses. En esta línea, enfatizó el desacierto en el modo de actuar.

Incluso se animó a involucrar a la Secretaría Técnica en su análisis: "Si hay algo de lo que estoy seguro es que Enzo Francescoli, si le hubieran preguntado para marginar a tantos jugadores, hubiera dicho que no".

Pese a su postura, D'Onofrio comprendió el cambio drástico de nombres ante el descontento de los hinchas: "Los hinchas estaban todos convencidos de que no podían jugar más en River. Tenés que hacer un profundo cambio y se está haciendo".

Luego de los silbidos y cánticos en la última presentación de River en el Monumental, el expresidente pidió paciencia. Destacó el fuerte mercado de pases de más de 60 millones gastados para armar "un seleccionado" y pidió mantener la unidad dirigencial, del cuerpo técnico y de la gente para salir adelante.

Más de Rodolfo D'Onofrio

  • "Desde que me fui de River, la gente es muy cariñosa. Me pasó de ir a La Rural y de distintos clubes, inclusive de Boca, me pedían fotos. Me tratan excelentemente bien y se los agradezco".
  • "A Stefano Di Carlo quise ponerlo en la CD cuando llegué, pero cumplía 25 años después del corte del padrón. Se ocupó de prensa, de la relación con ustedes y es brillante. Para gestionar y administrar, es brillante. El tema fútbol no es solamente él".
  • "River tiene la capacidad de comprar, eso es una virtud. Se administró muy bien. Hace 13 años no teníamos un peso, creían que íbamos a concursar. Es el único club grande que no se concursó nunca. Nos fuimos a la B, pero eso lo hicimos".
  • "Vamos a tener un seleccionado. Son jugadores de gran pie y de gran calidad, con un DT con gran capacidad. Hay que darle tiempo. Cuando tenés jugadores, hay que dar tiempo para que armen...".
  • "Los jugadores que han traido tienen todas las cualidades para ser jugadores de River y armar un buen equipo. Le doy un apoyo absoluto a Coudet. Pase lo que pase. Confío en la persona que lidera a un grupo y él se tiene que dar cuenta si la cosa no funciona...".

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