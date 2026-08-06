El reto de D'Onofrio a Di Carlo en medio del escándalo por los borrados de River

Incluso se animó a involucrar a la Secretaría Técnica en su análisis: "Si hay algo de lo que estoy seguro es que Enzo Francescoli, si le hubieran preguntado para marginar a tantos jugadores, hubiera dicho que no".

Pese a su postura, D'Onofrio comprendió el cambio drástico de nombres ante el descontento de los hinchas: "Los hinchas estaban todos convencidos de que no podían jugar más en River. Tenés que hacer un profundo cambio y se está haciendo".

Luego de los silbidos y cánticos en la última presentación de River en el Monumental, el expresidente pidió paciencia. Destacó el fuerte mercado de pases de más de 60 millones gastados para armar "un seleccionado" y pidió mantener la unidad dirigencial, del cuerpo técnico y de la gente para salir adelante.

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