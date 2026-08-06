Franco Colapinto fue víctima de un robo en sus vacaciones en Europa: "Quién hubiera dicho..."

Con una publicación y una historia en su cuenta oficial de Instagram, Franco Colapinto comentó haber sufrido un robo durante las semanas de parate en medio de la temporada de la F1.

Sin dar detalles sobre cómo sucedió el ilícito, aunque con un estado de ánimo positivo que indica que no habría sufrido lesiones físicas, Colapinto lamentó principalmente la pérdida de objetos de valor sentimental.

Entre ellos, el representante de Alpine reclamó la sustracción de ropa y una matera, junto a su respectivo mate, ironizando: “Estoy seguro que no les va a gustar el mate”.

Franco Colapinto fue víctima de un robo

Con su habitual sentido del humor, Colapinto deseó que los delincuentes que se adueñaron de sus pertenencias “las disfruten”, aseguró que publicó sus “últimas fotos” utilizando las prendas de ropa que había perdido, remarcó la ironía de que “europeos le robaran todo a un argentino” y sentenció que, como en Argentina nunca le robaron, el país es “más seguro que Europa”.