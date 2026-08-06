Independiente Rivadavia recibe a Estudiantes de Río Cuarto: hora, TV y probables formaciones

Independiente Rivadavia recibe a Estudiantes de Río Cuarto

Independiente Rivadavia viene de perder su cuarto partido en la temporada y el primero en condición de visitante (fue 1-2 en su visita a Sarmiento de Junín).

Pensando en dar vuelta la página, y con el objetivo de seguir prendido en lo más alto de la Tabla Anual, Alfredo Berti tiene pensado meter mano en el equipo. Con respecto al once inicial que cayó ante Sarmiento, el director técnico meterá seis modificaciones.

En la línea defensiva Sheyko Studer ingresará en lugar de Alessandro Riep, Leonard Costa por Iván Villalba y Juan Manuel Elordi por Diego Crego. De esta manera Alejo Osella saldrá de la zaga y ocupará el lateral derecho.

Alex Arce, capitán de Independiente Rivadavia, retornará a la titularidad.

En mitad de cancha, Gonzalo Ríos y José Florentín volverán a formar parte de la alineación titular de Independiente Rivadavia. Kevin Vazquez y Rodrigo Atencio ocuparán un lugar en el banco de suplentes.

Finalmente, en la ofensiva, Alex Arce retornará al equipo. El goleador de la Copa Libertadores ocupará el lugar vacante que quedará tras la salida de Leonel Bucca.

Estudiantes de Río Cuarto, por su parte, llega necesitado. El elenco cordobés ocupa el último lugar en la Tabla Anual y está obligado a salir a buscar el triunfo para ilusionarse con mantener la categoría.

El elenco comandado por Rubén Forestello repetirá la misma formación que viene de empatar sin goles, en condición de local, ante Banfield.

Probables formaciones