En Cumby, a una hora en coche al noreste de Dallas, Estados Unidos, once mujeres de entre 60 y 80 años viven cada una en su propia mini casa, pagando un alquiler mensual de 450 dólares, o unos 390 euros. La mujer que fundó esta comunidad tiene 70 años y ha invertido una buena parte de sus ahorros de jubilación en ella.
Invirtió sus ahorros para crear una comunidad de casas para mujeres solteras a sus 70 años: el alquiler es de 390 euros
Ante el aumento del costo de la vivienda, Robyn Yerian retiró parte de sus ahorros de jubilación para crear una comunidad de minicasas donde once mujeres de entre 60 y 80 años
Robyn Yerian es divorciada y madre de dos hijos. Ya vivía en una pequeña vivienda de dos habitaciones. Al observar el vertiginoso aumento de los precios en los alrededores de Dallas, hizo un cálculo sencillo, sus ahorros para la jubilación no serían suficientes para mantenerse. En lugar de dejarlo inactivo, decidió invertirlo en una comunidad.
Invirtió sus ahorros de jubilación y creó un pueblo de mini casas para mujeres mayores
En 2022, retiró parte de sus ahorros, compró cinco acres en Cumby por 35.000 dólares (aproximadamente 30.000 euros) y trasladó su casa al terreno. La propiedad no tenía ni electricidad ni agua corriente. Requería excavación, la construcción de un camino, la instalación de una fosa séptica y el tendido de las líneas de servicios públicos. El costo total de la operación, incluido el precio de compra, fue de aproximadamente 150.000 dólares, o casi 130.000 euros.
Lo más difícil no fue la construcción en sí, sino el papeleo. En Estados Unidos, las minicasas quedan en un vacío legal en la legislación urbanística. Muchos municipios simplemente las rechazan de plano. La solución de Robyn Yerian fue registrar su terreno como parque de casas rodantes. Este registro le permitió llevar a cabo el proyecto.
La mujer que transformó sus ahorros de jubilación en un barrio de minicasas para mujeres de 60 a 80 años
Robyn no vende ni construye casas. Alquila una parcela con servicios. Cada residente llega con su minicasa, la manda construir o aparca su autocaravana en la parcela. El alquiler mensual es de $450 e incluye agua, alcantarillado, recolección de basura y mantenimiento de las áreas comunes. El consumo de electricidad y gas propano corre por cuenta de cada residente. El terreno, de aproximadamente 2.5 acres, está cercado y cuenta con portón.
Robyn Yerian se ha comprometido a no subir nunca el precio. En una región donde los alquileres se han duplicado en tan solo unos años, esto explica en gran medida la afluencia de solicitudes. El resto se asemeja a la vida de pueblo. Un patio que los residentes llaman su cocina, donde toman café por la mañana. Un club de lectura, un huerto, una barbacoa en el solar vacío rebautizado como plaza de fiestas. Y una reunión informal cada tarde para ponerse al día sobre cómo les fue el día.
En pocas palabras
- Comunidad de minicasas: Una mujer de 70 años invirtió sus ahorros para crear un hogar para once mujeres mayores.
- Costo y alquiler: El proyecto implicó una inversión de $150.000 USD, con alquileres mensuales de $450 USD.
- Solución legal: El terreno se registró como parque de casas rodantes para sortear vacíos legales en la normativa.