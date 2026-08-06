Invirtió sus ahorros para crear una comunidad de casas para mujeres solteras a sus 70 años: el alquiler es de 390 euros

Lo más difícil no fue la construcción en sí, sino el papeleo. En Estados Unidos, las minicasas quedan en un vacío legal en la legislación urbanística. Muchos municipios simplemente las rechazan de plano. La solución de Robyn Yerian fue registrar su terreno como parque de casas rodantes. Este registro le permitió llevar a cabo el proyecto.

La mujer que transformó sus ahorros de jubilación en un barrio de minicasas para mujeres de 60 a 80 años

Robyn no vende ni construye casas. Alquila una parcela con servicios. Cada residente llega con su minicasa, la manda construir o aparca su autocaravana en la parcela. El alquiler mensual es de $450 e incluye agua, alcantarillado, recolección de basura y mantenimiento de las áreas comunes. El consumo de electricidad y gas propano corre por cuenta de cada residente. El terreno, de aproximadamente 2.5 acres, está cercado y cuenta con portón.

Robyn Yerian se ha comprometido a no subir nunca el precio. En una región donde los alquileres se han duplicado en tan solo unos años, esto explica en gran medida la afluencia de solicitudes. El resto se asemeja a la vida de pueblo. Un patio que los residentes llaman su cocina, donde toman café por la mañana. Un club de lectura, un huerto, una barbacoa en el solar vacío rebautizado como plaza de fiestas. Y una reunión informal cada tarde para ponerse al día sobre cómo les fue el día.