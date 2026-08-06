Compraron una casa, notaron un olor extraño en la habitación y se llevan una gran sorpresa al levantar la alfombra

En uno de sus videos, la pareja expresó sentir mal olor y mostraron una habitación alfombrada y Aidan comenzando a arrancar las alfombras. Mientras lo hacía, lo que había estado oculto debajo comenzó a revelarse después de más de 100 años.

Manchas marrones y amarillas enormes cubrían la parte inferior de la alfombra y el suelo, hasta que solo quedó una pequeña zona de la habitación sin cubrir. Al quitar todo, se horrizaron. Pues la alfombra del salón estaba en un estado deplorable y con muy mal olor.

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Catherine y Aidan notaron que no estaban solos, ya que había muchísima orina aunque antes estaba oculta. Este olor se sentía en cuanto la familia entraba en la casa vacía. Además, el suelo de cemento y los subsuelos del piso de arriba también estaban manchado.

Desde ese entonces, tuvieron que renovar todo el lugar de techo a piso, ya que no sabían ni de dónde provenia la orina, ni de quién.