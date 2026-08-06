Imagina ahorra gran parte de tu vida para poder comprar una casa junto a tu pareja y, al mudarte a tu nuevo hogar, encontrar un olor extraño proveniente de una alfombra. Así ocurrió con una familia y lo que descubrieron los dejó sin palabras.
Aidan y Catherine McGowan originarios de Missouri, viven en una propiedad de 4 hectáreas en una casa construida en 1906 en Dakota del Sur, y actualmente están reformando su nuevo hogar para desarrollar todo el potencial que saben que tiene. Sin embargo, mientras lo hacían se llevaron una gran sorpresa.
Compraron una casa, notaron un olor extraño en la habitación y se llevan una gran sorpresa al levantar la alfombra
La familia se mudó y compartian el proceso en su cuenta de instagram @littlefarmontheplains a medida que dan vida a su nuevo espacio. La propiedad estuvo vacía 12 meses antes de la compra y tiene 120 años de antiguedad y aunque al principio no se llevaron sorpresas desagradables, sus dichos cambiaron cuando descubrieron bajo una alfombra algo inexplicable.
En uno de sus videos, la pareja expresó sentir mal olor y mostraron una habitación alfombrada y Aidan comenzando a arrancar las alfombras. Mientras lo hacía, lo que había estado oculto debajo comenzó a revelarse después de más de 100 años.
Manchas marrones y amarillas enormes cubrían la parte inferior de la alfombra y el suelo, hasta que solo quedó una pequeña zona de la habitación sin cubrir. Al quitar todo, se horrizaron. Pues la alfombra del salón estaba en un estado deplorable y con muy mal olor.
Catherine y Aidan notaron que no estaban solos, ya que había muchísima orina aunque antes estaba oculta. Este olor se sentía en cuanto la familia entraba en la casa vacía. Además, el suelo de cemento y los subsuelos del piso de arriba también estaban manchado.
Desde ese entonces, tuvieron que renovar todo el lugar de techo a piso, ya que no sabían ni de dónde provenia la orina, ni de quién.
En pocas palabras
- Descubrimiento inesperado: Una pareja compró una casa antigua y encontró un fuerte olor debajo de la alfombra.
- Hallazgo sorprendente: Al levantar la alfombra, descubrieron manchas enormes de orina que cubrían el suelo y los subsuelos.
- Renovación necesaria: La magnitud del problema obligó a la pareja a renovar completamente la propiedad.