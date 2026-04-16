Elimina las manchas y el olor a humedad de tu alfombra de baño: en minutos y con un truco

Libre de manchas y olor: por qué hay que limpiar la alfombra de baño

Mantener las alfombras del baño visualmente limpias es solo la mitad del trabajo. La verdadera prioridad debe ser la desinfección profunda.

Al estar en contacto directo con el suelo y la humedad constante, estas fibras pueden acumular moho y hongos que no siempre son visibles a simple vista.

Una alfombra contaminada no solo afecta la higiene general de tu hogar, sino que puede convertirse en un foco de alergias o problemas respiratorios debido a las esporas de moho.

pies sobre alfombra Desinfectar regularmente ayuda a preservar la integridad de las fibras textiles, evitando que se pudran o se desgasten prematuramente.

Además, una alfombra desinfectada garantiza que, al salir de la ducha, tus pies toquen una superficie realmente higiénica, completando así tu ritual de aseo personal de forma segura.

El truco definitivo para eliminar manchas y el olor a humedad

Si tu alfombra tiene manchas amarillentas o ese persistente olor a encerrado que parece no irse con nada, existe un truco casero que te ahorrará mucho dinero en productos químicos costosos. La clave está en combinar ingredientes que todos tenemos en la despensa: bicarbonato de sodio y vinagre blanco.

limpiar alfombras Con este sencillo proceso, tu baño olerá siempre a limpio y tus alfombras lucirán como nuevas por mucho más tiempo.

Antes de meterla a la lavadora, crea una pasta con bicarbonato y un poco de agua. Aplícala sobre las manchas localizadas y frota suavemente con un cepillo. Deja actuar por 15 minutos. Programa tu lavadora con agua tibia (si la etiqueta de la alfombra lo permite). En lugar de usar suavizante comercial —que crea una película que atrapa el olor—, añade media taza de vinagre blanco en el compartimento del enjuague. El vinagre actuará eliminando las bacterias que causan el mal aroma, mientras que el bicarbonato desprenderá la suciedad incrustada.

Para finalizar, el paso más importante es el secado. Nunca dejes la alfombra doblada si aún está húmeda. Tiéndela al aire libre, preferiblemente bajo la luz del sol, ya que los rayos UV actúan como un germicida natural.