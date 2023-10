Qué significa sentir olor a cigarrillos y no tener fumadores cerca

olor a cigarrillos.jpg

Qué significa sentir olor a cigarrillos

Sentir olor a cigarrillos en la casa, de la nada, puede significar que hay un espíritu cerca y el olor vendría a ser una especie de advertencia sobre la presencia de este ser, Incluso, muchos creen que el aroma se debe a que espíritu tenía el hábito de fumar en vida.

No obstante, el sentir olor a cigarrillos también indica que esta presencia puede ser negativa y que su vicio era tal que lo sufre después de la muerte.

Las personas que creen en temas de espiritualidad aseguran que el aroma a cigarrillos también se puede deber a:

Al aura de la persona, que puede ser agria

Al olor del pensamiento, que indica que son negativos

Al olor de los sentimientos, que pueden ser de dolor, ira o tristeza

Qué hacer si se siente olor a cigarrillos en tu casa

Si has sentido olor a cigarrillos de la nada, tampoco es para preocuparse demasiado. Si bien, está asociado a algo negativo, no hay motivos para que ocurra algo malo. Aunque no lo creas, es muy común sentir olores de la nada.

De hecho, muchas veces se siente el aroma a algunas flores o hasta infusiones como café y, en la mayoría de las ocasiones, siempre hay una explicación racional. Igualmente, si te preocupa y crees en la espiritualidad, siempre puedes consultar a un experto o experta en esta área.