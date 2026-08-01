Marista. defensor del título, goleó a GER y se metió en los cuartos de final del Torneo del Interior A

Marista, defensor del título, venció de manera categórica a GER y se clasificó a los cuartos de final del Torneo del Interior A que organiza la Unión Argentina de Rugby (UAR).
Marista, defensor del título, venció de manera categórica a GER y se clasificó a los cuartos de final del Torneo del Interior A que organiza la Unión Argentina de Rugby (UAR).
Los Curas, tricampeones regionales, batieron como locales a Gimnasia y Esgrima de Rosario por 53 a 14, consiguieron su tercera victoria consecutiva y se metieron entre los ocho postulantes al título del certamen interprovincial.
Tras 3 derrotas seguidas en las primeras fechas (sin los jugadores afectados al Súper Rugby Américas), Marista logró quedarse con el segundo puesto de la Zona 1 detrás de Tucumán RC que superó por 20 a 17 al Mendoza RC, en Bermejo.
Los Blancos ya no tenían chance de clasificarse, sumaron solo un triunfo y deberán jugar para conservar una de las dos plazas que tiene la región en el TDI A.
Para Marista el próximo rival será nada menos que Jockey de Córdoba, finalista de las últimas dos ediciones.
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
A falta del partido entre Tala y CAE, estos son los cruces de cuartos de final (sábado 12 de septiembre).
Los cuatro cruces del repechaje * (sábado 12 de septiembre)
* Los cuatro perdedores jugarán una reválida con los semifinalistas del TDI B.
Semifinales
Final (sábado 12 de septiembre)