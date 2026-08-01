Marista. defensor del título, goleó a GER y se metió en los cuartos de final del Torneo del Interior A

Los Blancos ya no tenían chance de clasificarse, sumaron solo un triunfo y deberán jugar para conservar una de las dos plazas que tiene la región en el TDI A.

Para Marista el próximo rival será nada menos que Jockey de Córdoba, finalista de las últimas dos ediciones.

La fecha 6 del Torneo del Interior A

Zona 1

Marista 53 vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario 14

Mendoza RC 17 vs. Tucumán Rugby 20

Zona 2

Tala vs. Estudiantes de Paraná (postergado por un accidente en el que falleció un miembro del equipo entrerriano)

CURNE 13 vs. Urú Curé 8

Zona 3

Jockey de Rosario 36 vs. Universitario de Córdoba 33

Córdoba Athletic 44 vs. Santa Fe Rugby 29

Zona 4

Duendes 17 vs. Jockey de Córdoba 18

La Tablada 30 vs. Old Resian 35

Los cruces de cuartos de final del Torneo del Interior A

A falta del partido entre Tala y CAE, estos son los cruces de cuartos de final (sábado 12 de septiembre).

Tucumán Rugby vs. Duendes

Tala o CAE (1° Zona B) vs. Santa Fe Rugby

Jockey de Rosario vs. Tala o CAE (2° Zona B)

Jockey de Córdoba vs. Marista

Los cuatro cruces del repechaje * (sábado 12 de septiembre)

GER vs. La Tablada

Urú Curé RC vs. Universitario de Córdoba

Córdoba Athletic vs. CURNE

Old Resian vs. Mendoza RC

* Los cuatro perdedores jugarán una reválida con los semifinalistas del TDI B.

La definición del Torneo del Interior B

Semifinales

Natación y Gimnasia 41 vs. Sociedad Sportiva 22

Tucumán Lawn Tennis 29 vs. Paraná Rowing 24

Final (sábado 12 de septiembre)