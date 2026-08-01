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Marista. defensor del título, goleó a GER y se metió en los cuartos de final del Torneo del Interior A

Marista, último campeón, venció de manera categórica a GER y se clasificó a los cuartos de final del Torneo del Interior A que organiza la UAR

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Marista logró la clasificación.

Marista logró la clasificación.

Marista, defensor del título, venció de manera categórica a GER y se clasificó a los cuartos de final del Torneo del Interior A que organiza la Unión Argentina de Rugby (UAR).

Los Curas, tricampeones regionales, batieron como locales a Gimnasia y Esgrima de Rosario por 53 a 14, consiguieron su tercera victoria consecutiva y se metieron entre los ocho postulantes al título del certamen interprovincial.

Marista fue de menor a mayor y jugará los cuartos de final del Torneo del Interior A.

Marista fue de menor a mayor y jugará los cuartos de final del Torneo del Interior A.

Tras 3 derrotas seguidas en las primeras fechas (sin los jugadores afectados al Súper Rugby Américas), Marista logró quedarse con el segundo puesto de la Zona 1 detrás de Tucumán RC que superó por 20 a 17 al Mendoza RC, en Bermejo.

Los Blancos ya no tenían chance de clasificarse, sumaron solo un triunfo y deberán jugar para conservar una de las dos plazas que tiene la región en el TDI A.

Para Marista el próximo rival será nada menos que Jockey de Córdoba, finalista de las últimas dos ediciones.

La fecha 6 del Torneo del Interior A

Zona 1

  • Marista 53 vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario 14
  • Mendoza RC 17 vs. Tucumán Rugby 20

Zona 2

  • Tala vs. Estudiantes de Paraná (postergado por un accidente en el que falleció un miembro del equipo entrerriano)
  • CURNE 13 vs. Urú Curé 8

Zona 3

  • Jockey de Rosario 36 vs. Universitario de Córdoba 33
  • Córdoba Athletic 44 vs. Santa Fe Rugby 29

Zona 4

  • Duendes 17 vs. Jockey de Córdoba 18
  • La Tablada 30 vs. Old Resian 35

Los cruces de cuartos de final del Torneo del Interior A

A falta del partido entre Tala y CAE, estos son los cruces de cuartos de final (sábado 12 de septiembre).

  • Tucumán Rugby vs. Duendes
  • Tala o CAE (1° Zona B) vs. Santa Fe Rugby
  • Jockey de Rosario vs. Tala o CAE (2° Zona B)
  • Jockey de Córdoba vs. Marista

Los cuatro cruces del repechaje * (sábado 12 de septiembre)

  • GER vs. La Tablada
  • Urú Curé RC vs. Universitario de Córdoba
  • Córdoba Athletic vs. CURNE
  • Old Resian vs. Mendoza RC

* Los cuatro perdedores jugarán una reválida con los semifinalistas del TDI B.

La definición del Torneo del Interior B

Semifinales

  • Natación y Gimnasia 41 vs. Sociedad Sportiva 22
  • Tucumán Lawn Tennis 29 vs. Paraná Rowing 24

Final (sábado 12 de septiembre)

  • Tucumán Lawn Tennis vs. Natación y Gimnasia

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