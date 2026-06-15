Banco Nación: ¿cuánto pago de cuota por un préstamo personal de 5 millones de pesos en 24 meses?

Este crédito personal del Banco Nación se puede renovar una vez cancelado el 10% de las cuotas, siempre y cuando el cliente haya tenido un comportamiento regular en el pago de obligaciones y se encuentre al día. Las cuotas se descuentan automáticamente de la cuenta del titular.

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¿Quiénes pueden pedir un préstamo "libre destino" del Banco Nación?

Los préstamos personales en pesos, "libre destino", son para empleados que perciban sus haberes a través de Banco Nación, con débito de la cuota en la cuenta habilitada para el cobro de haberes.