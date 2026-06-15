Nahuel Galardi y su momento de calentura tras la derrota del Deportivo Maipú ante Tristán Suárez

Nahuel Galardi se refirió a su enojo en el final del partido, cuando fue a buscar a Joaquín Bigo, el guardavallas de Tristán Suárez y reconoció: "No está bien lo que hice, veo que el arquero se da vuelta y le festeja a la gente nuestra. Fue un momento de calentura porque vi lo que le hizo a nuestros hinchas".

Deportivo Maipú1 El defensor del Deportivo Maipú Tiago Ferreyra fue expulsado en el segundo tiempo ante Tristán Suárez. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

El arquero no pudo disimular su amargura por la derrota y manifestó: "Nos vamos con mucha bronca, calentura, como le cobraron el penal a ellos, podrían haberlo hecho con nosotros, fue una clara patada a Gobetto. Nos tenemos que enfocar en nosotros y en seguir adelante".