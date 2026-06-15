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Nahuel Galardi y su momento de calentura tras la derrota del Deportivo Maipú ante Tristán Suárez

Nahuel Galardi, arquero del Deportivo Maipú, habló tras la derrota ante Tristán Suárez, por la fecha 18 del torneo de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Nahuel Galardi, el arquero del Deportivo Maipú, habló tras la derrota con Tristán Suárez.

Nahuel Galardi, el arquero del Deportivo Maipú, habló tras la derrota con Tristán Suárez.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Deportivo Maipú perdió ante Tristán Suárez -por la fecha 18 del torneo de la Primera Nacional- y el árbitro Lucas Comesaña perjudicó al Cruzado, ya que tuvo varios fallos polémicos. Al término del partido al arquero local Nahuel Galardi se lo vio muy enojado con el arquero rival Joaquín Bigo.

Nahuel Galardi se refirió a su enojo en el final del partido, cuando fue a buscar a Joaquín Bigo, el guardavallas de Tristán Suárez y reconoció: "No está bien lo que hice, veo que el arquero se da vuelta y le festeja a la gente nuestra. Fue un momento de calentura porque vi lo que le hizo a nuestros hinchas".

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El defensor del Deportivo Maip&uacute; Tiago Ferreyra fue expulsado en el segundo tiempo ante Trist&aacute;n Su&aacute;rez.

El defensor del Deportivo Maipú Tiago Ferreyra fue expulsado en el segundo tiempo ante Tristán Suárez.

El arquero no pudo disimular su amargura por la derrota y manifestó: "Nos vamos con mucha bronca, calentura, como le cobraron el penal a ellos, podrían haberlo hecho con nosotros, fue una clara patada a Gobetto. Nos tenemos que enfocar en nosotros y en seguir adelante".

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Con respecto al rendimiento del equipo, que no fue bueno, el arquero dijo: "En la semana haremos una autocrítica, en el balance del torneo vamos finalizando el año más alto de lo que arrancamos. Vamos a terminar dentro de los ocho que entran al Reducido, de eso estamos seguros".

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Mariano Echerr&iacute;a, el entrenador del Deportivo Maip&uacute;, sufri&oacute; su primera derrota como local y no habl&oacute; en la conferencia de prensa.

Mariano Echerría, el entrenador del Deportivo Maipú, sufrió su primera derrota como local y no habló en la conferencia de prensa.

Deportivo Maipú perdió de local tras cinco fechas

Deportivo Maipú, que venia de obtener cuatro triunfos seguidos de local, perdió después de mucho tiempo; fue la primera derrota del entrenador Mariano Echeverría como local.

La última derrota de local del equipo maipucino fue el 29 de marzo pasado, en la 7ma fecha, cuando cayó por 1 a 0 ante Godoy Cruz, en el Malvinas Argentinas. Su última caída en el estadio Omar Higinio Sperdutti fue ante Midland el 22 de marzo, cuando Alexis Matteo dirigía al equipo.

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