Ni brillapiso ni desodorante: cómo limpiar el piso flotante para dejarlo reluciente en pocos minutos

te negro infusion Las propiedades del té negro ayudan a dejar el piso flotante reluciente.

Estas sustancias vegetales actúan como un desengrasante suave y natural. A diferencia de los productos de supermercado, la infusión de té negro corta la suciedad superficial y realza el tono de la madera, lo que permite que el piso flotante recupere su brillo original con un pH equilibrado que no daña el material.

Para poner en práctica este truco, primero debemos hervir 10 saquitos de té negro en una olla con abundante agua. Dejar reposar la mezcla durante un tiempo prolongado, ya que esto garantiza una mayor liberación de taninos, maximizando el poder limpiador de la preparación. Además, mientras reposa la solución, también se enfría, algo vital para la efectividad de este método, ya que la infusión debe aplicarse sobre la madera en frío y no cuando aún está caliente.

Antes de limpiar con el té negro, tenemos que barrer o aspirar minuciosamente toda la superficie para eliminar cualquier partícula de tierra que pudiera actuar como lija y rayar la capa protectora de la madera al momento de pasar el trapo.

te negro El té negro es uno de los trucos caseros infalibles para limpiar el piso flotante.

Una vez que la superficie está libre de polvo, es momento de limpiar. Recordá primero que los pisos flotantes son sensibles al exceso de agua: si el líquido se filtra por las uniones, el núcleo de las tablas puede hincharse y deformarse de manera irreversible. Por este motivo, la mopa o el paño de microfibra que se sumerja en la infusión debe escurrirse, dejándolo apenas húmedo.