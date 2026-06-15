Ni brillapiso ni desodorante: cómo limpiar el piso flotante para dejarlo reluciente en pocos minutos

Tanto el brillapiso como el desodorante de piso son dos de los productos predilectos para dejar el suelo del hogar reluciente. Sin embargo, en el caso del piso flotante, podemos optar por un truco casero infalible capaz de restaurar el brillo natural de la madera, proteger contra el desgaste y, lógicamente, limpiar todo tipo de suciedad.
Cómo limpiar el piso flotante y dejarlo reluciente como un espejo
Mantener impecables los pisos flotantes suele convertirse en un dolor de cabeza para quienes buscan un acabado perfecto. Con el tránsito diario y el movimiento de muebles, estas superficies tienden a opacarse rápidamente.
Como respuesta a este problema, existe un truco infalible que consiste en limpiar el piso flotante con té negro. La eficacia de este método casero reside en la composición natural de la planta, específicamente en sus taninos.
Estas sustancias vegetales actúan como un desengrasante suave y natural. A diferencia de los productos de supermercado, la infusión de té negro corta la suciedad superficial y realza el tono de la madera, lo que permite que el piso flotante recupere su brillo original con un pH equilibrado que no daña el material.
Para poner en práctica este truco, primero debemos hervir 10 saquitos de té negro en una olla con abundante agua. Dejar reposar la mezcla durante un tiempo prolongado, ya que esto garantiza una mayor liberación de taninos, maximizando el poder limpiador de la preparación. Además, mientras reposa la solución, también se enfría, algo vital para la efectividad de este método, ya que la infusión debe aplicarse sobre la madera en frío y no cuando aún está caliente.
Antes de limpiar con el té negro, tenemos que barrer o aspirar minuciosamente toda la superficie para eliminar cualquier partícula de tierra que pudiera actuar como lija y rayar la capa protectora de la madera al momento de pasar el trapo.
Una vez que la superficie está libre de polvo, es momento de limpiar. Recordá primero que los pisos flotantes son sensibles al exceso de agua: si el líquido se filtra por las uniones, el núcleo de las tablas puede hincharse y deformarse de manera irreversible. Por este motivo, la mopa o el paño de microfibra que se sumerja en la infusión debe escurrirse, dejándolo apenas húmedo.