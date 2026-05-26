Adiós al piso flotante: la tendencia ecológica que se impone en decoración de casas vanguardistas

piso flotante El piso flotante tiene los días contados.

Uno de los pilares que sostiene el éxito de este revestimiento es su excepcional longevidad. Este material puede conservar una apariencia impecable durante un periodo que oscila entre las tres y cuatro décadas. Su estructura le otorga una gran capacidad para soportar la abrasión constante y el contacto con agentes químicos. Ante el tráfico intenso habitual en oficinas o instituciones públicas, exhibe un comportamiento sobresaliente frente a los impactos mecánicos.

Asimismo, posee la particularidad de que su pigmentación es uniforme en todo el grosor de la lámina. Esto significa que cualquier desgaste superficial queda disimulado. Además, su superficie evita la adherencia de la suciedad, simplificando la limpieza diaria mediante el uso de una simple escoba y un trapo húmedo, lo que reduce drásticamente los gastos generales de mantenimiento.

Por otro lado, esta alternativa al piso flotante actúa como un excelente aislante acústico al amortiguar el impacto de las pisadas, mejorando la tranquilidad del recinto. Paralelamente, ofrece un elevado confort térmico, ayudando a conservar una temperatura interior agradable durante todo el año, independientemente del clima exterior.

piso linoleo Piso linoleo natural.

Estéticamente, el linóleo natural proporciona una versatilidad inigualable mediante un amplio abanico de diseños, colores y estampados que pueden imitar texturas complejas como la piedra o la madera, logrando adaptarse a corrientes decorativas industriales, clásicas o contemporáneas.

A pesar de sus múltiples ventajas, la incorporación de esta superficie demanda ciertas consideraciones durante su fase de colocación. Para garantizar su estabilidad a largo plazo, la instalación requiere adherir firmemente las láminas al contrapiso utilizando pegamentos específicos, por lo que el trabajo debe ser realizado por un profesional.