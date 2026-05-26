Como es costumbre, el diseño de interiores experimenta una constante evolución, y actualmente, una tendencia ecológica avanza con firmeza para desplazar al tradicional piso flotante: el linóleo natural. Descubrí cuáles son sus ventajas y cómo impulsará la decoración de tu sala.
Adiós al piso flotante: la tendencia ecológica que se impone en decoración de casas vanguardistas
Si tenés piso flotante en casa, es momento de cambiarlo por esta tendencia ecológica que promete ser furor en decoración de hogares vanguardistas
Llegó el fin del piso flotante: descubrí la tendencia que llega para su reemplazo
A menudo, este material es confundido con el piso vinílico, aunque sus características son opuestas. Mientras que el vinilo deriva de plásticos sintéticos, este revestimiento destaca por ser completamente biodegradable y de origen natural.
Su fabricación se basa en el procesamiento de materias primas orgánicas, destacando elementos como el aceite de linaza, resinas, yute y harina de madera. Esta formulación sustentable lo ha posicionado como una tendencia en alza, ganando una notable popularidad tanto en viviendas residenciales como en espacios comerciales.
Uno de los pilares que sostiene el éxito de este revestimiento es su excepcional longevidad. Este material puede conservar una apariencia impecable durante un periodo que oscila entre las tres y cuatro décadas. Su estructura le otorga una gran capacidad para soportar la abrasión constante y el contacto con agentes químicos. Ante el tráfico intenso habitual en oficinas o instituciones públicas, exhibe un comportamiento sobresaliente frente a los impactos mecánicos.
Asimismo, posee la particularidad de que su pigmentación es uniforme en todo el grosor de la lámina. Esto significa que cualquier desgaste superficial queda disimulado. Además, su superficie evita la adherencia de la suciedad, simplificando la limpieza diaria mediante el uso de una simple escoba y un trapo húmedo, lo que reduce drásticamente los gastos generales de mantenimiento.
Por otro lado, esta alternativa al piso flotante actúa como un excelente aislante acústico al amortiguar el impacto de las pisadas, mejorando la tranquilidad del recinto. Paralelamente, ofrece un elevado confort térmico, ayudando a conservar una temperatura interior agradable durante todo el año, independientemente del clima exterior.
Estéticamente, el linóleo natural proporciona una versatilidad inigualable mediante un amplio abanico de diseños, colores y estampados que pueden imitar texturas complejas como la piedra o la madera, logrando adaptarse a corrientes decorativas industriales, clásicas o contemporáneas.
A pesar de sus múltiples ventajas, la incorporación de esta superficie demanda ciertas consideraciones durante su fase de colocación. Para garantizar su estabilidad a largo plazo, la instalación requiere adherir firmemente las láminas al contrapiso utilizando pegamentos específicos, por lo que el trabajo debe ser realizado por un profesional.