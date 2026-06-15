El asqueroso motivo por el que los expertos recomiendan no hacer la cama por las mañanas

Durante la noche, el cuerpo humano pasa entre siete y ocho horas liberando calor y transpiración. Una persona promedio puede llegar a evacuar hasta medio litro de humedad fluidificada por el sudor y la respiración en una sola noche. Al hacer la cama, todo eso puede quedar bajo tu sábana o acolchado.

El verdadero problema higiénico no radica únicamente en la presencia de estos arácnidos microscópicos, sino en sus desechos, que incluso quedan suspendidos en el aire de la habitación.

Que dice la ciencia sobre hacer la cama (2).jpg

Afortunadamente, combatir esta situación es sumamente sencillo y no requiere de productos costosos. La clave es retrasar el reloj y esperar un poco para ordenar.

Los expertos sugieren que, al levantarse, lo ideal es abrir las ventanas, retirar las sábanas hacia atrás para dejar el colchón al descubierto y permitir que la habitacion se ventile durante al menos 20 o 30 minutos.

Cómo afecta este problema a la salud

Al ser inhaladas o entrar en contacto prolongado con la piel, estas partículas son las principales responsables de desencadenar cuadros molestos y crónicos de salud, tales como: