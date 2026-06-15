Inicio Sociedad fruta
Truco de limpieza

Cómo eliminar las mosquitas de la fruta en simples pasos

Estas moscas son comunes en verano, pero también pueden aparecer en invierno con las diferencias de temperaturas de la cocina

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Paso a paso para eliminar las moscas de la fruta de la cocina

Paso a paso para eliminar las moscas de la fruta de la cocina

Estas mosquitas aparecen de la nada, y en pocos días pueden apoderarse de toda la cocina. Son una plaga muy molesta y si bien aparecen durante los meses de calor, en invierno también pueden estar presentes debido a la calefacción que se genera en la cocina.

Su presencia resulta antihigiénica, ya que se sienten atraídas por la materia orgánica en descomposición. A continuación te enseñamos cómo eliminarlas.

¿Cómo eliminar de la casa las mosquitas de la fruta?

El mejor truco para eliminarlas es combinando vinagre de manzana y detergente. Las mosquitas adoran el olor a fermentación, por lo que el vinagre de manzana funciona como el cebo perfecto.

Moscas
Las moscas de la fruta aparecen por el aroma de la fermentaci&oacute;n.&nbsp;

Las moscas de la fruta aparecen por el aroma de la fermentación.

En un frasco de vidrio que esté limpio, llenalo hasta la mitad con vinagre de manzana. Podés agregar un trocito de fruta madura en el fondo. Agregá en ese mismo frasco una sgotas de detergente y mezclá.

El detergente rompe la tensión superficial del líquido; cuando las mosquitas intenten posarse para beber el líquido, se hundirán inmediatamente.

A continuación, tendrás que cubrir la boca del frasco con papel film transparente. Lo puedes sujetar con un elastiquín. Con un escarbadientes o tenedor, hacé varios agujeros pequeños en el papel film. Las mosquitas entrarán atraídas por el olor, pero no podrán salir.

Embed - Amo de casa® on Instagram: "¿Tenés algún otro tip para luchar contra estas mosquitas? . Si te gusto el post deja un comentario y enviaselo a esa persona que lo necesita. #amodecasa . . . . . #lifehacks #lifehack #lifestyle #tips #hacks #motivation #inspiration #lifetips #home #house #hogar #casa #organization #organized #homeorganization #organizing #organizer #organizedlife #organize #cleaning #vinagrelovers #limpiar"
View this post on Instagram

3 claves fundamentales para prevenir su reaparición

  • Revisá y lavá la fruta: te aconsjeamos no dejar frutas o verduras demasiado maduras expuestas en la mesada. Guardalas en la heladera. Además, lavá la fruta apenas vuelvas del supermercado, ya que muchas veces traen huevos microscópicos en la cáscara.

  • Limpieza profunda de desagües: estas mosquitas aman poner huevos en la humedad de las cañerías o tuberías de la cocina. Volcá agua hirviendo con un chorro de lavandina o bicarbonato de sodio por la bacha una vez por semana.

  • Cuidado con los repasadores y esponjas: mantener los trapos húmedos extendidos y cambiar las esponjas seguido evita que aparezcan estas moscas.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar