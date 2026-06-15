Cómo eliminar las mosquitas de la fruta en simples pasos

Su presencia resulta antihigiénica, ya que se sienten atraídas por la materia orgánica en descomposición. A continuación te enseñamos cómo eliminarlas.
¿Cómo eliminar de la casa las mosquitas de la fruta?
El mejor truco para eliminarlas es combinando vinagre de manzana y detergente. Las mosquitas adoran el olor a fermentación, por lo que el vinagre de manzana funciona como el cebo perfecto.
En un frasco de vidrio que esté limpio, llenalo hasta la mitad con vinagre de manzana. Podés agregar un trocito de fruta madura en el fondo. Agregá en ese mismo frasco una sgotas de detergente y mezclá.
El detergente rompe la tensión superficial del líquido; cuando las mosquitas intenten posarse para beber el líquido, se hundirán inmediatamente.
A continuación, tendrás que cubrir la boca del frasco con papel film transparente. Lo puedes sujetar con un elastiquín. Con un escarbadientes o tenedor, hacé varios agujeros pequeños en el papel film. Las mosquitas entrarán atraídas por el olor, pero no podrán salir.
3 claves fundamentales para prevenir su reaparición
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Revisá y lavá la fruta: te aconsjeamos no dejar frutas o verduras demasiado maduras expuestas en la mesada. Guardalas en la heladera. Además, lavá la fruta apenas vuelvas del supermercado, ya que muchas veces traen huevos microscópicos en la cáscara.
Limpieza profunda de desagües: estas mosquitas aman poner huevos en la humedad de las cañerías o tuberías de la cocina. Volcá agua hirviendo con un chorro de lavandina o bicarbonato de sodio por la bacha una vez por semana.
Cuidado con los repasadores y esponjas: mantener los trapos húmedos extendidos y cambiar las esponjas seguido evita que aparezcan estas moscas.