Cómo eliminar las mosquitas de la fruta en simples pasos

Moscas Las moscas de la fruta aparecen por el aroma de la fermentación. Canva

En un frasco de vidrio que esté limpio, llenalo hasta la mitad con vinagre de manzana. Podés agregar un trocito de fruta madura en el fondo. Agregá en ese mismo frasco una sgotas de detergente y mezclá.

El detergente rompe la tensión superficial del líquido; cuando las mosquitas intenten posarse para beber el líquido, se hundirán inmediatamente.

A continuación, tendrás que cubrir la boca del frasco con papel film transparente. Lo puedes sujetar con un elastiquín. Con un escarbadientes o tenedor, hacé varios agujeros pequeños en el papel film. Las mosquitas entrarán atraídas por el olor, pero no podrán salir.

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3 claves fundamentales para prevenir su reaparición