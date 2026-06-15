"Vendí el Bora para venir al Mundial": la fiebre mundialista de un mendocino en Estados Unidos

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"¿Lo pensaste mucho?", le consultaron y respondió: "No me calentó nada. ¿Qué te pensás? Para venir acá me chupó un huevo", dijo entre risas y con la camiseta argentina puesta.

El momento cerró con un saludo especial para su lugar de origen. "Un saludo para todos los Jarilleros de Palmira, Mendoza. Estamos todos acá juntos. ¡Vamos por la cuarta!", expresó, en referencia al sueño de conquistar un nuevo título mundial.

La historia rápidamente llamó la atención en redes sociales por el sacrificio que el hincha aseguró haber hecho para cumplir el deseo de acompañar a la Selección, sumándose a las numerosas anécdotas de fanáticos argentinos que recorren miles de kilómetros para seguir al equipo en cada competencia.