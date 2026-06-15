Un hincha mendocino se convirtió en protagonista de un video que comenzó a circular en redes sociales tras revelar la particular decisión que tomó para seguir a la Selección Argentina en el Mundial 2026: vendió su Volkswagen Bora para poder viajar y alentar al equipo.
"Vendí el Bora para venir al Mundial": la fiebre mundialista de un mendocino en Estados Unidos
Bruno, oriundo de Palmira, aseguró que no dudó en desprenderse de su auto para estar presente alentando a la Argentina
Se trata de Bruno, un vecino de Palmira, en San Martín, quien fue entrevistado en Miami y sorprendió al contar que se desprendió de su vehículo con tal de estar presente acompañando al conjunto nacional.
"Vendí el auto para venir acá", respondió cuando le preguntaron si había hecho alguna locura para asistir al partido. Ante la incredulidad del entrevistador, confirmó que se trataba de un Bora y dejó en claro que no se arrepiente de la decisión.
"¿Lo pensaste mucho?", le consultaron y respondió: "No me calentó nada. ¿Qué te pensás? Para venir acá me chupó un huevo", dijo entre risas y con la camiseta argentina puesta.
El momento cerró con un saludo especial para su lugar de origen. "Un saludo para todos los Jarilleros de Palmira, Mendoza. Estamos todos acá juntos. ¡Vamos por la cuarta!", expresó, en referencia al sueño de conquistar un nuevo título mundial.
La historia rápidamente llamó la atención en redes sociales por el sacrificio que el hincha aseguró haber hecho para cumplir el deseo de acompañar a la Selección, sumándose a las numerosas anécdotas de fanáticos argentinos que recorren miles de kilómetros para seguir al equipo en cada competencia.