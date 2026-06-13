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Mundial 2026

¿Cambio de esquema? El equipo que piensa Scaloni para el debut de la Selección argentina en el Mundial

El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, podría cambiar el esquema en el debut en el Mundial 2026, que será este martes frente a Argelia.

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Messi está en acción en el entrenamiento de la Selección argentina.

Messi está en acción en el entrenamiento de la Selección argentina.

¿Habrá cambio de esquema en la Albiceleste? El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, pondría una línea de 3 en la defensa durante el debut en el Mundial 2026, que será este martes frente a Argelia. El partido se jugará a las 22 de nuestro país en Kansas, Estados Unidos.

Scaloni probó una posible formación titular de la Selección argentina con línea de cuatro, aunque podría sufrir modificaciones a partir de la lesión de Nicolás Tagliafico, quien sufrió un desgarro y se perdería los primeros partidos.

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Scaloni prueba el equipo titular de la Selección argentina que debutará ante Argelia.

Scaloni prueba el equipo titular de la Selección argentina que debutará ante Argelia.

La línea de 4 estaría conformada por Nahuel Molina y Facundo Medina en los laterales, mientras que Nicolás Otamendi y Cristian “Cuti” Romero integrarían la zaga central.

De todas formas, esta línea podría verse modificada con la salida de Molina y el ingreso de algún mediocampista más, por lo que el elenco nacional pasaría de un 4-3-3 a un 3-4-3. Aquí es cuando se le abre una oportunidad a Nicolás González, uno de los jugadores favoritos de Scaloni a quien incluso probó en algunas ocasiones como marcador de punta por izquierda, por lo que tiene experiencia en el ida y vuelta.

Si se mantiene la línea de cuatro jugadores en defensa, los mediocampistas serían Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, quienes suelen ser los titulares siempre que se encuentran en buenas condiciones físicas.

Y la delantera estaría conformada por Lionel Messi, quien viene de tener una gran actuación en los minutos que disputó ante Islandia en el último amistoso, Thiago Almada y Lautaro Martínez, que buscará tomarse revancha después de su muy floja actuación en el Mundial de Qatar 2022.

Cuándo volvería a jugar Tagliafico en la Selección argentina

El lateral izquierdo de la Selección argentina Nicolás Tagliafico sufrió un desgarro grado 1 en el sóleo de la pierna izquierda y todo indica que se perderá los primeros dos partidos de la fase de grupos.

Así su regreso se daría recién en el último encuentro del Grupo J, que será el sábado 27 ante Jordania, o bien podría ser resguardado para la fase de eliminación directa en caso de avanzar a los 16avos de final.

La probable formación de la Selección argentina vs. Argelia

Así formaría la Selección argentina en el debut: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

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