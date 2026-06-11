Las redes sociales de la Selección argentina anunciaron la convocatoria de Marcos Senesi para integrarse a la lista de 26 jugadores que afrontarán el Mundial 2026.
Marcos Senesi se suma a la Selección argentina para disputar el Mundial 2026
Las redes sociales de la Selección argentina anunciaron la convocatoria de Marcos Senesi para integra la lista de 26 jugadores que afrontarán el Mundial 2026.
El defensor, recientemente contratado por el Tottenham de Inglaterra, remplazará al lesionado Leonardo Balerdi.
La lesión de Nicolás Tagliafico, quien no estaría disponible para el debut, fue clave para la decisión de convocar al ex futbolista del Bournemouth inglés y por ahora no habrá más cambios en la lista definitiva, pero Scaloni puede hacerlos hasta el próximo lunes 15 de junio, 24 horas antes del partido con Argelia.
A horas de haber firmado con su nuevo club el futbolista surgido en San Lorenzo recibió la convocatoria y llegará en las próximas horas a Kansas City para sumarse a la concentración.
Marcos Senesi, el número 26 de la lista de Scaloni
Con 29 años, el defensor nacido en Entre Ríos se inició en San Lorenzo y luego pasó por Feyenoord de Holanda antes de llegar a la Premier League.
Tras jugar el Mundial Sub 20 de 2017, Senesi debutó en junio de 2022 en la Selección mayor ante Estonia aunque disputó solo 4 partidos.