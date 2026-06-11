Marcos Senesi se suma a la Selección argentina para disputar el Mundial 2026

A horas de haber firmado con su nuevo club el futbolista surgido en San Lorenzo recibió la convocatoria y llegará en las próximas horas a Kansas City para sumarse a la concentración.

Marcos Senesi, el número 26 de la lista de Scaloni

Con 29 años, el defensor nacido en Entre Ríos se inició en San Lorenzo y luego pasó por Feyenoord de Holanda antes de llegar a la Premier League.

Tras jugar el Mundial Sub 20 de 2017, Senesi debutó en junio de 2022 en la Selección mayor ante Estonia aunque disputó solo 4 partidos.