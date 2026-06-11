¿Por qué en Kansas City casi no conocen a los jugadores de la Selección argentina?

La Scaloneta en la tierra de los Chiefs

El motivo tiene un por qué: en Kansas City, mandan el fútbol americano y el béisbol. Acá, los habitantes son hinchas de los Chiefs que compiten en la NFL o de los Royals que militan en la MLB.

Los Chiefs nacieron con otro nombre y en otro estado: inicialmente fueron los Dallas de Texas (en 1959) y recién en 1963 se mudaron a Kansas City para competir en la prestigiosa NFL. De ahí, su crecimiento hasta conseguir 4 títulos de Súper Bowl (el tercero más ganador de la historia de la competencia) y otros 5 de conferencia.

kansas argentina 2 Los Chiefs cedieron su estadio al Mundial 2026

En su estadio jugará la Selección argentina más otros tres partidos de fase inicial, uno de 16vos de final y otro de cuartos (duelo al que puede llegar la Scaloneta si es primero de grupo y logra avanzar en los playoffs).

Separado por una playa de estacionamiento está el estadio de los Royals, cambiando el rojo por el azul. Son el otro atractivo de la ciudad sí de deporte hablamos. La franquicia nació en 1969 por iniciativa de Ewing Kauffman, un tipo de negocios de la ciudad, nombre que lleva el escenario donde compite el equipo.

Eso sí, sacando un período de gracia entre 1976 y 1985, los Royals no se han destacado por ser un equipo fuerte y cuentan en su palmarés con solo 2 títulos (1985 y 2015). De hecho, son coleros en su conferencia en la actual campaña.

Patrick Mahomes, el Messi de Kansas

Si de fútbol hablamos, hay que destacar dos equipos: el Sporting Kansas y las Current. Los primeros son la franquicia masculina en la Major League Soccer, de andar flojo sí de presente hablamos, aunque con 6 títulos entre MLS y Copa nacional.

Las Current son el joven y competitivo equipo femenino de la ciudad. Nacido en 2020, ya metió cuartos de final, semifinal y hasta un subcampeonato en sus 5 participaciones de su corto recorrido y poseen el primer estadio exclusivo para fútbol femenino de todo Estados Unidos.

messi mahomes.jpg Patrick Mahomes y Messi en una acción para promocionar el Mundial 2026.

Por estos lares, el Lionel Messi de Kansas es Patrick Mahomes, la figura de los Chiefs y el jugador mejor pago de la NFL tras renovar su contrato hasta 2033 por 504 millones de dólares. Mientras que en los Royals aparece la camisa 7 de Witt JR, el destacado en el béisbol, por las calles del downtown de Kansas.

Por ahora, los nuestros son apenas pasajeros en tránsito en lo que dure la Copa del Mundo. En esta ciudad, la pasión por el deporte va por otro lado.