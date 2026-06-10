Las particularidades del estadio de Kansas City en el que debutará la Selección argentina en el Mundial 2026

Embed - AHORA: El Siete en EXCLUSIVA en la PUERTA 7 del ESTADIO de Kansas City

Ubicado unos 13 kilómetros del centro de la ciudad el estadio forma parte del complejo de deportes Harry S. Truman y está justo al lado del Kauffman Stadium donde hace de local el equipo de béisbol (Royals) de la ciudad siendo propiedad de la familia que fundó ambas franquicias, pero en este momento una reja delimita las áreas operativas de la FIFA respecto a las instalaciones del béisbol.

Embed - Diario UNO en el FIFA Store del Kansas City Stadium

Kansas City, en Missouri, espera el arribo de muchos hinchas argentinos aunque fuera de la comunidad latina, hay poca familiaridad en la ciudad sobre la realización del Mundial 2026.

La historia de un escenario icónico

Inaugurado en 1972 el escenario es mundialmente famoso por ser el hogar de los Kansas City Chiefs, el exitoso equipo de la NFL liderado por Patrick Mahomes y tiene el récord Guinness como el estadio más ruidoso del planeta, alcanzando los 142.2 decibeles.

Embed - Los micros que trasladan a los hinchas al Kansas City Stadium

Al no contar con acceso directo por tren o metro, el comité organizador local ha dispuesto un sistema especial de los tradicionales micros escolares (shuttle buses) para trasladar a los aficionados en los días de partido.

Calendario de Partidos en Kansas City

Martes 16 de junio: Argentina vs. Argelia (Grupo J - Partido 19)

Sábado 20 de junio: Ecuador vs. Curazao (Grupo E - Partido 34)

Jueves 25 de junio: Túnez vs. Países Bajos (Grupo F - Partido 58)

Sábado 27 de junio: Argelia vs. Austria (Grupo J - Partido 69)

Fase Eliminatoria