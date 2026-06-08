Tensión: hubo un tiroteo en Kansas, a kilómetros de donde concentra la Selección argentina

tiroteo kansas

Al arribar a la escena, los efectivos hallaron a una multitud dispersándose y a tres mujeres con heridas de bala, quienes fueron trasladadas de urgencia a un hospital cercano. Con el correr de las horas, se confirmó que otros seis adultos debieron recibir atención médica por lesiones leves derivadas del mismo incidente.

Hasta el momento, la policía local continúa rastrillando la zona para dar con los sospechosos, ya que no se registraron detenciones por el hecho. Según informaron medios locales, las autoridades aseguraron que reforzarán la seguridad en la zona para garantizar una estadía protegida para las delegaciones.

Al momento que se produjo el hecho, la Selección argentina estaba en Texas por el amistoso ante Honduras, por lo que se encontraba lejos del lugar disputando uno de los dos compromisos preparatorios para la Copa del Mundo.

La ciudad de Kansas City es una de las sedes clave del torneo y también albergará a los seleccionados de Inglaterra y los Países Bajos. El equipo británico, que actualmente se encuentra en Florida, tiene previsto arribar el próximo sábado 13 de junio para instalarse en el predio Swope Soccer Village, un centro de entrenamiento ubicado a tan solo nueve minutos del lugar donde se produjo la balacera.