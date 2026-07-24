Un corte y un accidente complicaron el tránsito durante la mañana en el Nudo Vial

A las complicaciones por las obras en el Acceso Este, este viernes se sumó otro lío en las inmediaciones del Nudo Vial. Martín Pravata. / DIARIO UNO

El cierre del viaducto hacia el Norte

El viaducto fue cerrado para que personal de Vialidad Provincial pudiera trabajar sobre una rejilla que faltaba en la zona de bajada. De acuerdo con el reporte, el elemento habría sido robado. En el sector también se realizaron tareas vinculadas con la iluminación.

En un primer momento, los trabajos se desarrollaron con una reducción parcial de calzada. Sin embargo, la velocidad a la que circulaban algunos conductores puso en riesgo a los operarios y obligó a interrumpir completamente el paso.

“Como la gente no baja la velocidad, tuvieron que hacer un corte total”, explicó Pascualetti. De esta manera, todos los vehículos que habitualmente utilizan el viaducto debieron continuar por debajo, sobre la Costanera.

La interrupción generó dificultades especialmente para quienes intentaban empalmar con el Acceso Este y para los conductores que llegaban desde calle Rondeau o realizaban la semirrotonda desde la mano que circula hacia el sur.

Un accidente agravó las demoras en el Nudo Vial

Mientras se mantenía el corte, se produjo un accidente frente al local de comidas rápidas ubicado en el ingreso al Nudo Vial desde el Acceso Este. La coincidencia de ambos episodios terminó de saturar la circulación en la zona.

Las motoambulancias llegaron rápidamente para asistir a las personas involucradas. No obstante, el operativo demoró la descongestión y durante algunos minutos los semáforos resultaron insuficientes para ordenar el caudal vehicular.

En ese momento no había agentes de tránsito trabajando en el sector: el operativo quedó principalmente en manos del personal de Vialidad Provincial. Esa falta de coordinación complicó aún más los cruces entre quienes buscaban ingresar al Acceso Este y quienes pretendían continuar hacia el norte.

Ante las demoras, Pascualetti recomendó evitar transitoriamente la Costanera y el ingreso al centro por el Acceso Este. Como alternativas, mencionó calle Adolfo Calle y otras vías internas de Guaymallén, entre ellas O’Brien.

Al momento del reporte, cerca de las 10 de la mañana, el cierre llevaba cerca de una hora y las tareas estaban terminando. La circulación comenzó a recuperar su ritmo habitual, aunque la descongestión avanzaba lentamente.