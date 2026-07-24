Terror en una licorería: un leopardo entró y atacó a dos empleados que encontraron la manera de sobrevivir

En una maniobra determinante para evitar una tragedia mayor, ambos hombres salieron al exterior y bajaron de inmediato la cortina metálica del negocio. Gracias a ese accionar, el animal quedó confinado dentro del local durante 5 horas, hasta que un equipo especializado del departamento forestal arribó al lugar, logró retirarlo con seguridad y lo trasladó posteriormente a un área natural.

El leopardo sorprendió a los empleados de la licorería y hubo horas de tensión y terror. Imagen ilustrativa.

En cuanto al balance de heridos, las autoridades informaron un saldo total de 3 personas lesionadas. Entre ellas se encuentra el propio Sanjay Gurjar, quien afortunadamente no sufrió heridas de gravedad, pero debió ser atendido por lesiones en una mano, un hombro y la nariz. Las otras dos personas afectadas por el hecho fueron un trabajador y un voluntario forestal.

A su vez, el comercio sufrió importantes destrozos materiales, ya que durante el caos y la estadía del leopardo en el interior terminaron destruidas decenas de botellas de licor y diversos productos que se encontraban exhibidos en las estanterías.