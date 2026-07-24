Terror en una licorería: un leopardo entró y atacó a dos empleados que encontraron la manera de sobrevivir

Una jornada de trabajo normal se transformó en una verdadera pesadilla en el estado de Rajastán, India. Las cámaras de seguridad de una tienda de licores captaron una secuencia feroz: el preciso instante en que un leopardo irrumpió en el establecimiento y se abalanzó salvajemente sobre uno de los empleados.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el estremecedor episodio se registró el pasado lunes 20 de julio en la localidad de Todaraisingh, dentro del distrito de Tonk. El video, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales y escaló a los medios internacionales, muestra la tensión y la crudeza del forcejeo entre el felino y el hombre, mientras decenas de botellas se estrellaban contra el suelo.
El ataque del leopardo y el dramático escape de los empleados
Medios locales reportaron que el animal avanzó velozmente por los pasillos del comercio y saltó sobre el mostrador para arremeter directo contra Sanjay Gurjar, un joven empleado de 25 años. Pese a la agresividad del cara a cara, Gurjar logró reaccionar a tiempo y escapar con vida junto a un compañero de trabajo.
En una maniobra determinante para evitar una tragedia mayor, ambos hombres salieron al exterior y bajaron de inmediato la cortina metálica del negocio. Gracias a ese accionar, el animal quedó confinado dentro del local durante 5 horas, hasta que un equipo especializado del departamento forestal arribó al lugar, logró retirarlo con seguridad y lo trasladó posteriormente a un área natural.
En cuanto al balance de heridos, las autoridades informaron un saldo total de 3 personas lesionadas. Entre ellas se encuentra el propio Sanjay Gurjar, quien afortunadamente no sufrió heridas de gravedad, pero debió ser atendido por lesiones en una mano, un hombro y la nariz. Las otras dos personas afectadas por el hecho fueron un trabajador y un voluntario forestal.
A su vez, el comercio sufrió importantes destrozos materiales, ya que durante el caos y la estadía del leopardo en el interior terminaron destruidas decenas de botellas de licor y diversos productos que se encontraban exhibidos en las estanterías.
En pocas palabras
- Leopardo atacó: un felino irrumpió en una tienda de licores y atacó a dos empleados.
- Escape del personal: los trabajadores lograron encerrar al animal bajando la cortina metálica del local.
- Rescate y heridos: el leopardo fue rescatado tras 5 horas, dejando 3 personas lesionadas y daños materiales.