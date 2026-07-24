Dónde se podrían ubicar las nuevas casas que hará el IPV para la clase media

Dónde se podrían ubicar las casas del IPV

El proyecto del IPV para la construcción y entrega de casas para la clase media estipulaba que los barrios debían ser de 5 a 30 casas cada uno. Si bien, ahora el organismo de vivienda debe revisar cada uno de los proyectos, ya se puede saber dónde se ubica cada uno y si el Instituto de Vivienda da la aprobación, cada una de las propuestas se haría realidad.

Estos son los proyectos y los lugares en dónde se ubicaría la mayoría de las viviendas del IPV. Entre las dadas a conocer suman alrededor 240 casas, por lo que restan más de 100 viviendas a ubicarse en distintos puntos de Mendoza. Por ahora, las dadas a conocer por el IPV a través de un parte de prensa son las siguientes:

Maipú : tres barrios de 30 viviendas cada uno y otro de 11.

: tres barrios de 30 viviendas cada uno y otro de 11. Luján de Cuyo: un barrio de 25 viviendas.

un barrio de 25 viviendas. Guaymallén : seis barrios que totalizan 161 viviendas.

: seis barrios que totalizan 161 viviendas. San Martín : dos barrios de 14 viviendas cada uno.

: dos barrios de 14 viviendas cada uno. Las Heras: un barrio de 30 viviendas.

un barrio de 30 viviendas. San Rafael: un barrio con 10 casas.

Cómo es el programa del IPV de casas para la clase media

El plan del IPV consiste en la construcción y entrega de viviendas en un plazo máximo de 14 meses, al menos para la primera parte que es la ejecución de las obras.

Uno de los puntos más destacados de este plan de viviendas es el esquema de financiamiento compartido, por el cual el IPV financia al desarrollador hasta el 40% del valor del proyecto, mientras que el resto es aportado por la empresa constructora y los futuros adjudicatarios.

Con las propuestas ya dadas a conocer, el siguiente paso es la evaluación técnica, económica, legal y urbanística del IPV sobre de cada una de las propuestas para determinar cuáles cumplen con las condiciones establecidas en el pliego y así poder avanzar con la adjudicación de las obras y la construcción de las casas para la clase media.