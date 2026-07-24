Inicio Ovación Fútbol Jurgen Klopp
Fútbol internacional

La fuerte advertencia de Kloop en su presentación como nuevo DT de Alemania: "Si se comportan mal, me voy"

Jürgen Klopp fue presentado como nuevo técnico de Alemania y, en la conferencia de prensa, advirtió a los periodistas de una manera particular

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Jürgen Klopp advirtió a los periodistas en su conferencia de prensa de presentación como DT de Alemania. 

Jürgen Klopp advirtió a los periodistas en su conferencia de prensa de presentación como DT de Alemania. 

Jürgen Klopp fue oficializado como el nuevo director técnico de Alemania. La Federación Alemana de Fútbol (DFB) eligió al ex entrenador del Liverpool como reemplazo de Julian Nagelsmann, luego de que éste dejara su puesto tras la derrota ante Paraguay en 16avos de final de la Copa del Mundo 2026.

Klopp firmó hasta el Mundial 2030 y en conferencia de prensa dejó una advertencia particular.

Las fuertes declaraciones de Jürgen Klopp luego de convertirse en entrenador de Alemania

En su primera conferencia de prensa como DT de Alemania, Klopp no ocultó la emoción por convertirse en el nuevo seleccionador del representativo de su país. "En estos días ha pasado por mi cabeza una película para recordar de dónde vengo. Como sé lo que significa el cargo de seleccionador alemán, durante mucho tiempo fue imposible para mí imaginar llegar a él", señaló.

Klopp es el nuevo entrenador de Alemania.&nbsp;

Klopp es el nuevo entrenador de Alemania.

Luego de ello, el entrenador de 59 años les habló directamente a los periodistas que se encontraban en la conferencia de presentación. Klopp les pidió que no pusieran "palos en la rueda" y que acompañaran "el proceso pensando en el bien del mismo" durante su período como seleccionador de Alemania.

Consecuentemente, Jürgen Klopp envió una advertencia particular: "Si en algunos momentos todos ustedes piensan que debo irme, me iré sin indemnización. Si ustedes se comportan mal y se meten con mi familia, me voy. Si piensan que soy una basura, díganmelo y me iré. No hago esto por mí. Lo hago por ustedes. He visto lo que ha pasado con Julian (Nagelsmann) y con (Thomas) Tuchel". El entrenador dejó en claro de esta manera los límites que desea para su nuevo ciclo al frente de Alemania.

Klopp asume ahora la compleja misión de reestructurar y devolver a los primeros planos a una potencia futbolística que arrastra frustraciones consecutivas en las últimas citas máximas, tras haber alzado el título Mundial por última vez en Brasil 2014.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas