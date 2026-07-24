La fuerte advertencia de Kloop en su presentación como nuevo DT de Alemania: "Si se comportan mal, me voy"

Klopp es el nuevo entrenador de Alemania.

Luego de ello, el entrenador de 59 años les habló directamente a los periodistas que se encontraban en la conferencia de presentación. Klopp les pidió que no pusieran "palos en la rueda" y que acompañaran "el proceso pensando en el bien del mismo" durante su período como seleccionador de Alemania.

Consecuentemente, Jürgen Klopp envió una advertencia particular: "Si en algunos momentos todos ustedes piensan que debo irme, me iré sin indemnización. Si ustedes se comportan mal y se meten con mi familia, me voy. Si piensan que soy una basura, díganmelo y me iré. No hago esto por mí. Lo hago por ustedes. He visto lo que ha pasado con Julian (Nagelsmann) y con (Thomas) Tuchel". El entrenador dejó en claro de esta manera los límites que desea para su nuevo ciclo al frente de Alemania.

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Klopp asume ahora la compleja misión de reestructurar y devolver a los primeros planos a una potencia futbolística que arrastra frustraciones consecutivas en las últimas citas máximas, tras haber alzado el título Mundial por última vez en Brasil 2014.