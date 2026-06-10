Inicio Mundial Selección argentina
Mundial 2026

Recorrió el país con su bandera antes de llegar a Kansas City para alentar a la Selección argentina en el Mundial 2026

Juan llegó desde Rosario a Kansas City para alentar a la Selección argentina en el Mundial 2026, pero antes recorrió 23 provincias con su bandera

Sergio
Por Sergio "Tano" Robles
Juan con uno de los enviados de Diario UNO.

Juan con uno de los enviados de Diario UNO.

(Enviado especial) "Tenemos esta bandera, crucé las 23 provincias en 23 días.", cuenta Juan quien llegó desde Rosario a Kansas City para alentar a la Selección argentina en el Mundial 2026.

"La firmó un representante de cada provincia a la bandera en representación del aliento a la selección para este mundial 2026.", indicó el joven de 19 años que recorrió más de 15.000 km en lo que desde sus redes sociales (tiene más de 56 mil seguidores) llamó La Misión de mi vida: "Me acompañó mi viejo, un camarógrafo que se llama Lucas y me vinieron a acompañar de tramos mis tíos, Lucas y Nicolás y Pedro."

hincha bandera 1
Juan y su bandera ya est&aacute;n en Kansas City para el Mundial 2026.

Juan y su bandera ya están en Kansas City para el Mundial 2026.

"La verdad que la bondad de todos los argentinos se hizo muy presente en cada una de las provincias.", reconoció Juan Kurtzemann mientras mostraba con orgullo las firmas del ex puma Nico Sánchez, Los Nocheros, Gero Arias y otros deportistas.

Respecto del encuentro con Ángel Di María admitió que fue un sueño cumplido y reveló: "Había hablado con él antes de hacer la cruzada de las 23 provincias."

Por último, en la puerta del hotel donde está concentrada la Selección argentina, reconoció: "No tengo entradas, no las pude conseguir, pero me quedo hasta poder darle esta bandera a la Selección."

Embed - Kansas City va entrando en clima con el Mundial 2026

La bandera pasó por Mendoza antes de viajar a Estados Unidos

Juan y su bandera pasaron por Mendoza: "Estuvimos en el Cerro de la Gloria, hicimos tomas de dron y una entrevista sobre la historia de San Martín, que ahí lo tienen bastante presente.".

Por otra parte, destacó el lado solidario de su travesía que tuvo 3 premisas: visitar una sola provincia por día, hacer o comer algo típico y llevar la bandera firmada a la Selección, además de reunir donaciones en una cuenta (alias: mision23.com) para juntar "más de 15.000 platos de comida para chicos de todo el país con los bancos de alimentos de Argentina.".

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar