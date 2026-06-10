(Enviado especial) "Tenemos esta bandera, crucé las 23 provincias en 23 días.", cuenta Juan quien llegó desde Rosario a Kansas City para alentar a la Selección argentina en el Mundial 2026.
Recorrió el país con su bandera antes de llegar a Kansas City para alentar a la Selección argentina en el Mundial 2026
Juan llegó desde Rosario a Kansas City para alentar a la Selección argentina en el Mundial 2026, pero antes recorrió 23 provincias con su bandera
"La firmó un representante de cada provincia a la bandera en representación del aliento a la selección para este mundial 2026.", indicó el joven de 19 años que recorrió más de 15.000 km en lo que desde sus redes sociales (tiene más de 56 mil seguidores) llamó La Misión de mi vida: "Me acompañó mi viejo, un camarógrafo que se llama Lucas y me vinieron a acompañar de tramos mis tíos, Lucas y Nicolás y Pedro."
"La verdad que la bondad de todos los argentinos se hizo muy presente en cada una de las provincias.", reconoció Juan Kurtzemann mientras mostraba con orgullo las firmas del ex puma Nico Sánchez, Los Nocheros, Gero Arias y otros deportistas.
Respecto del encuentro con Ángel Di María admitió que fue un sueño cumplido y reveló: "Había hablado con él antes de hacer la cruzada de las 23 provincias."
Por último, en la puerta del hotel donde está concentrada la Selección argentina, reconoció: "No tengo entradas, no las pude conseguir, pero me quedo hasta poder darle esta bandera a la Selección."
La bandera pasó por Mendoza antes de viajar a Estados Unidos
Juan y su bandera pasaron por Mendoza: "Estuvimos en el Cerro de la Gloria, hicimos tomas de dron y una entrevista sobre la historia de San Martín, que ahí lo tienen bastante presente.".
Por otra parte, destacó el lado solidario de su travesía que tuvo 3 premisas: visitar una sola provincia por día, hacer o comer algo típico y llevar la bandera firmada a la Selección, además de reunir donaciones en una cuenta (alias: mision23.com) para juntar "más de 15.000 platos de comida para chicos de todo el país con los bancos de alimentos de Argentina.".