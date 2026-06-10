Recorrió el país con su bandera antes de llegar a Kansas City para alentar a la Selección argentina en el Mundial 2026

Respecto del encuentro con Ángel Di María admitió que fue un sueño cumplido y reveló: "Había hablado con él antes de hacer la cruzada de las 23 provincias."

Por último, en la puerta del hotel donde está concentrada la Selección argentina, reconoció: "No tengo entradas, no las pude conseguir, pero me quedo hasta poder darle esta bandera a la Selección."

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La bandera pasó por Mendoza antes de viajar a Estados Unidos

Juan y su bandera pasaron por Mendoza: "Estuvimos en el Cerro de la Gloria, hicimos tomas de dron y una entrevista sobre la historia de San Martín, que ahí lo tienen bastante presente.".

Por otra parte, destacó el lado solidario de su travesía que tuvo 3 premisas: visitar una sola provincia por día, hacer o comer algo típico y llevar la bandera firmada a la Selección, además de reunir donaciones en una cuenta (alias: mision23.com) para juntar "más de 15.000 platos de comida para chicos de todo el país con los bancos de alimentos de Argentina.".