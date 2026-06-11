Nicolás Tagliafico arrastra una molestia y encendió las alarmas en la Selección argentina ¿se pierde el Mundial?

La cuenta regresiva para el debut de la Selección argentina en el Mundial está activada y, a menos de cinco días del partido ante Argelia, Nicolás Tagliafico encendió las alarmas por una molestia física.
Nicolás Tagliafico arrastra una molestia y preocupa en la Selección argentina a cinco días del debut ante Argelia en la Copa del Mundo
La cuenta regresiva para el debut de la Selección argentina en el Mundial está activada y, a menos de cinco días del partido ante Argelia, Nicolás Tagliafico encendió las alarmas por una molestia física.
El lateral izquierdo de la Selección argentina terminó con una sobrecarga muscular tras el partido ante Honduras y no ha podido recuperarse ni entrenar con normalidad. Un nuevo dolor de cabeza para Lionel Scaloni.
Cuando parecía que las buenas noticias einaban en el plantel Albiceleste, Nicolás Tagliafico motivó la preocupación del cuerpo técnico con una molestia que lo tiene a maltraer desde el partido ante Honduras. "Es normal que uno venga con sobrecargas o con algunas cosas físicas. Tenemos estos días para seguir trabajando lo físico y en lo emocional", reconoció el defensor tras el encuentro amistoso en el que se fue reemplazado en el entretiempo por Facundo Medina.
Por ello no sumó minutos ante Islandia y Lionel Scaloni y compañían siguen de cerca su evolución. Una vez más la lista de 26 convocados para la Copa del Mundo tiene un manto de incertidumbre. El cuerpo técnico esperará hasta último momento para terminar de evaluar la recuperación de algunos futbolistas, entre ellos, Tagliafico.
Aún se desconoce si estará disponible para la Copa del Mundo o si solo se perderá el primer compromiso ante Argelia. En caso de no superar las exigencias esperadas por Scaloni, Nicolás Tagliafico se sumaría a Leonardo Balerdi en las bajas de la Selección argentina en la antesala del debut mundialista.