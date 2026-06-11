Nicolás Tagliafico arrastra una molestia y encendió las alarmas en la Selección argentina ¿se pierde el Mundial?

El lateral izquierdo de la Selección argentina terminó con una sobrecarga muscular tras el partido ante Honduras y no ha podido recuperarse ni entrenar con normalidad. Un nuevo dolor de cabeza para Lionel Scaloni.

Nicolás Tagliafico encendió las alarmas en la Selección argentina

Cuando parecía que las buenas noticias einaban en el plantel Albiceleste, Nicolás Tagliafico motivó la preocupación del cuerpo técnico con una molestia que lo tiene a maltraer desde el partido ante Honduras. "Es normal que uno venga con sobrecargas o con algunas cosas físicas. Tenemos estos días para seguir trabajando lo físico y en lo emocional", reconoció el defensor tras el encuentro amistoso en el que se fue reemplazado en el entretiempo por Facundo Medina.