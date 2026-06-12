Dos buenas y una mala: lo que dejó el viernes de la Selección argentina

La alarma se encendió cuando el arquero se quitó el guante de su mano derecha con muestras evidentes de dolor ya con Musso, Rulli y Beltrán incorporados a los trabajos. Dibu Martínez se retiró antes, cruzando toda la cancha principal, la más cercana a los periodistas.

Fue en ese momento cuando desde la zona de colegas le gritaron cómo estaba para el martes, a lo que el arquero respondió levantando el pulgar en señal de aprobación. Pero no quedó ahí: porque ante una nueva consulta sobre su presencia el martes, el arquero respondió de idéntica manera.

Esto no confirma su presencia en el debut, pero verlo con ese humor marca un buen indicio pensando en el estreno contra los argelinos.

Marcos Senesi se suma a la Selección argentina

Tras develar el misterio, Marcos Senesi se sumará a la concentración de la Selección argentina esta misma noche. El marcador central firmó con Tottenham para la próxima temporada, y acto seguido, recibió la novedad para reemplazar al lesionado Leonardo Balerdi.

Desde mañana estará a disposición de Lionel Scaloni, que contará con los 26 jugadores más los que llevo extra para los amistosos, que por ahora, continúan entrenando con el resto de los citados.

Nicolás Tagliafico no se entrenó en la Albiceleste

Sin dudas, la peor noticia tiene que ver con Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo ni siquiera salió al campo de juego por su dolencia muscular y fue el gran ausente del entrenamiento de este viernes.

Si bien trabaja con los médicos y kinesiólogos de la Selección argentina, es casi un hecho que pegará faltazo contra Argelia. El que pica en punta entre los candidatos para reemplazarlo es Facundo Medina, defensor del Olympique de Marsella.