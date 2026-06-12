Atento, Scaloni: la sensible baja de Argelia para el mano a mano con la Selección argentina

La Selección argentina ultima detalles para el que será su debut en el Mundial 2026. La Albiceleste se verá las caras ante Argelia, el próximo martes, en el marco de la primera fecha del Grupo J de la Copa del Mundo.
La Selección argentina ultima detalles para el que será su debut en el Mundial 2026. La Albiceleste se verá las caras ante Argelia, el próximo martes, en el marco de la primera fecha del Grupo J de la Copa del Mundo.
Mientras Lionel Scaloni espera por recuperar a sus soldados, hay novedades que llegan desde la concentración del rival de turno. El elenco africano sufrió una baja de peso que obligará a cambiar los planes tácticos de cara al esperado estreno.
Hablamos de Ramy Bensebaini, una de las máximas figuras de Argelia. El futbolista quedó completamente descartado para afrontar el mano a mano con la Selección argentina debido a una compleja dolencia física.
El defensor, pieza clave en la estructura de su equipo, arrastra problemas desde el cierre de la temporada europea y no llegará en óptimas condiciones para el choque inicial en la Copa del Mundo.
El experimentado defensor de Borussia Dortmund sufrió una preocupante lesión en su tobillo izquierdo sobre el cierre de la temporada. Sin embargo, Vladimir Petkovic, el entrenador de Argelia, decidió sumarlo de todas formas en la nómina definitiva.
Cabe destacar que el futbolista ya se había perdido previamente los últimos partidos amistosos de preparación disputados ante las selecciones de Países Bajos y Bolivia.
Con la baja de Bensebaini, el seleccionado africano deberá alterar sus planes ya que no dispone de otro defensor zurdo para intentar reemplazarlo en su habitual línea de tres zagueros centrales.
Según La Gazette du Fennec, uno de los medios más relevantes de aquel país, Jaouen Hadjam (jugador del Young Boys de Suiza) será quien ocupe dicho lugar en la zaga.
Aissa Mandi, futbolista perteneciente al Lille de Francia, junto con Zineddine Balaïd, del Kabylie de Argelia, completarían la zona defensiva en el mano a mano con la Selección argentina.