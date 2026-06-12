Atento, Scaloni: la sensible baja de Argelia para el mano a mano con la Selección argentina

El defensor, pieza clave en la estructura de su equipo, arrastra problemas desde el cierre de la temporada europea y no llegará en óptimas condiciones para el choque inicial en la Copa del Mundo.

Argelia perdió a uno de sus referentes

El experimentado defensor de Borussia Dortmund sufrió una preocupante lesión en su tobillo izquierdo sobre el cierre de la temporada. Sin embargo, Vladimir Petkovic, el entrenador de Argelia, decidió sumarlo de todas formas en la nómina definitiva.

Cabe destacar que el futbolista ya se había perdido previamente los últimos partidos amistosos de preparación disputados ante las selecciones de Países Bajos y Bolivia.

Con la baja de Bensebaini, el seleccionado africano deberá alterar sus planes ya que no dispone de otro defensor zurdo para intentar reemplazarlo en su habitual línea de tres zagueros centrales.

Selección de Argelia

Según La Gazette du Fennec, uno de los medios más relevantes de aquel país, Jaouen Hadjam (jugador del Young Boys de Suiza) será quien ocupe dicho lugar en la zaga.

Aissa Mandi, futbolista perteneciente al Lille de Francia, junto con Zineddine Balaïd, del Kabylie de Argelia, completarían la zona defensiva en el mano a mano con la Selección argentina.