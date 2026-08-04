Lo colgaron en Boca, se fue por la puerta de atrás y ahora es la gran revelación de Colombia

Con 26 años y la necesidad urgente de volver a jugar, aceptó irse a préstamo por un año al Independiente Medellín de Colombia.

Sin lugar en Boca, Martegani la rompe en el fútbol de Colombia.

El cambio fue rotundo y rápido. A Martegani apenas le bastaron cuatro partidos (tres como titular) para ganarse los aplausos de los hinchas y el reconocimiento de sus propios compañeros.

"Es un jugadorazo"

Su inteligencia para moverse en la cancha y la claridad para pasar la pelota llamaron la atención de todos. "Agustín es un jugadorazo, hoy hizo un partido extraordinario, nos dio muchísimo", lo elogió su compañero Didier Moreno después de una gran actuación.

En Buenos Aires, el mundo Boca sigue su camino, y Martegani demuestra en Colombia que solo necesitaba confianza y minutos para volver a mostrar su mejor fútbol.