La Selección argentina, con tres goles de Josefina Carrizo, ganó en el Mundial de Handball Sub 18

Lo que viene para la Selección argentina de handball

Argentina este martes se medirá con Uzbekistán, que cayó 38 a 23 con Portugal.

El seleccionado argentino está en el grupo de 16 equipos para definir los puestos del que van del 17° al 32°, que son los equipos que se clasificaron en los puestos tercero y cuarto de la fase clasificatoria.

Los primeros ubicados definirán los puestos del campeón hasta el 16to. lugar.

Los 24 goles de Argentina: Catalina Podesta (7), Alma Tojo (5), Josefina Carrizo (3), Lou Genoud (3), Coral Vivacqua (2), Antonella Quiroz (1), Emma Bernasconi (1), Alma Gomez Amigo (1), Martina Bustos (1), Milagros Hayet, Lucía Gimenez Bravo, Melina Cabrera, Renata Pangaro, Morena Tallarico, Maia Pecnik y Victoria Trebini.

El ingreso de la mendocina Josefina Carrizo le dio la potencia que se transformó en un recurso fundamental para el ataque nacional sacando varias exclusiones de las rivales y sumando tres tantos y además Podestá siguió siendo muy efectiva para que Argentina selle la victoria 24-21.

Resultados del Mundial de Handball

Grupo 1: Egipto 28- Corea del Sur 27 y Dinamarca 21-Francia 19

Grupo 2: España 30-Países Bajos 26 y Montenegro 27-Alemania 26

Grupo 3: China 34-Suecia 31 y Hungría 24-Rumanaia 24.

Grupo 4: Suiza 31-Japón 31 y Eslovenia 24-Eslovaquia 23.

Fuente: Prensa Amebal.