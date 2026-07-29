La maipucina Josefina Carrizo debutó en el Mundial de Handball Sub 18 femenino de Rumania

La Selección Argentina de handball perdió frente a Portugal por 34 a 18 (primer tiempo 17-9 para las portuguesas) en un partido por la Zona D, que se disputó en la ciudad de Mioveni, de la provincia de Arges. Además, se disputa en las ciudades de Pitesti, Ramnicu Valcea y Craiova.

La mendocina Josefina Carrizo (convirtió 1 gol), se inició en Municipalidad de Maipú, de Amebal, juega actualmente en Nuestra Señora de Luján, de la provincia de Buenos Aires.