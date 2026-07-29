La jugadora mendocina Josefina Carrizo debutó en el Mundial de Handball juvenil femenino, para menores de 18 años, que comenzó este martes en Rumania. De este certamen participan 32 seleccionados divididos en 8 grupos y es la 11° edición en la categoría juvenil que concluirá al 9 de agosto en el continente europeo.
La maipucina Josefina Carrizo debutó en el Mundial de Handball Sub 18 femenino de Rumania
La Selección argentina de handball, con la mendocina Josefina Carrizo, comenzó el Mundial de Handball Sub 18 de Rumania con una derrota frente a Portugal
La Selección Argentina de handball perdió frente a Portugal por 34 a 18 (primer tiempo 17-9 para las portuguesas) en un partido por la Zona D, que se disputó en la ciudad de Mioveni, de la provincia de Arges. Además, se disputa en las ciudades de Pitesti, Ramnicu Valcea y Craiova.
La mendocina Josefina Carrizo (convirtió 1 gol), se inició en Municipalidad de Maipú, de Amebal, juega actualmente en Nuestra Señora de Luján, de la provincia de Buenos Aires.
Los 18 goles de Argentina: Lucía Gimenez Bravo (5), Catalina Podestá (3), Antonella Quiroz (2), Milagros Hayet (1), Lou Genoud (1), Martina Bustos (1), Josefina Carrizo (1), Renata Pangaro (1), Morena Tallarico (1), Emma Bernasconi (1), Coral Vivacqua (1), y además jugaron Melina Cabrera, Alma Tojo, Alma Gómez Amigo, Maia Pecnik y Victoria Trebini.
Por el mismo grupo D, Montenegro superó a Países Bajos 27 a 26. Este jueves por la 2da fecha jugarán: Argentina-Países Bajos y Montenegro-Portugal.
Los resultados de la 1ra fecha del Mundial de Handball Sub 18
- Zona A: Egipto 27-Croacia 24 y Francia 55-Fiyi 2.
- Zona B: Dinamarca 33-Corea del Sur 32 y Rep. Checa 42-México 16.
- Zona C: España 27-Ghinea 12 y Alemania 44-Uzbekistán 13.
- Zona D: Montenegro 27-Países Bajos 26 y Portugal 34-Argentina 18.
- Zona E: Hungría 40-Túnez 29 y Suecia 36-Canadá 14.
- Zona F: China 43-Kazajistán 17 y Rumania 30-Uruguay 16.
- Zona G: Eslovaquia 32-Brasil 25 y Japón 39-Angola 19.
- Zona H: Suiza 31-Eslovenia 28 y Serbia 28-Argelia 22.
Fuente: Prensa Amebal