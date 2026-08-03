De mal en peor: está en el "container" de River y fue inhabilitado por la FIFA

Un futbolista que fue marginado en River y está en el famoso "container" (se entrena aparte del grupo principal) suma preocupaciones, ya que fue suspendido por la FIFA y no podrá jugar partidos oficiales. Se trata de Giuliano Galoppo, quien sufrió ese problema como consecuencia de un duro litigio judicial no resuelto con quien fuera su agente, Leandro Escudero.
La medida disciplinaria se hizo efectiva este lunes, luego de que expiraran los plazos legales fijados para saldar una deuda pendiente que ya contaba con la ratificación del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
Galoppo fue marginado de River.
A través de una notificación oficial, la entidad con sede en Zúrich le solicitó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que aplique la sanción de inmediato en el ámbito local y que notifique de manera formal tanto a River como al futbolista.
El litigio de Galoppo se remonta al 2025
El conflicto legal se remonta al año pasado, cuando el TAS condenó al exfutbolista de Banfield a abonar una suma cercana a los 731.000 dólares a favor de Escudero, monto al que se le suman intereses acumulados, costas judiciales y multas impuestas por el organismo.
A pesar de que en febrero pasado la casa madre del fútbol mundial ya le había enviado un apercibimiento advirtiéndole sobre las consecuencias de no regularizar su pasivo, el jugador de 27 años no acreditó los pagos correspondientes y la sanción quedó finalmente firme.
Según detalla el reglamento del organismo internacional, la inhabilitación se mantendrá vigente hasta que se efectivice el pago total de la deuda o, en su defecto, por un plazo máximo de seis meses.
Galoppo tiene un futuro incierto.
Futuro incierto para el volante de River
La sanción cae en un contexto sumamente incómodo para Galoppo. El mediocampista no figura en los planes del entrenador Eduardo Coudet y su representación ya se encontraba abocada a buscarle un nuevo destino a préstamo.
osario Central e Independiente habían avanzado en sondeos formales para contar con sus servicios. Sin embargo, este revés judicial e institucional pone un freno de mano a cualquier tipo de negociación en el mercado de pases hasta tanto el ex-San Pablo resuelva su situación económica.