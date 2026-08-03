De mal en peor: está en el "container" de River y fue inhabilitado por la FIFA

El litigio de Galoppo se remonta al 2025

El conflicto legal se remonta al año pasado, cuando el TAS condenó al exfutbolista de Banfield a abonar una suma cercana a los 731.000 dólares a favor de Escudero, monto al que se le suman intereses acumulados, costas judiciales y multas impuestas por el organismo.

A pesar de que en febrero pasado la casa madre del fútbol mundial ya le había enviado un apercibimiento advirtiéndole sobre las consecuencias de no regularizar su pasivo, el jugador de 27 años no acreditó los pagos correspondientes y la sanción quedó finalmente firme.

Según detalla el reglamento del organismo internacional, la inhabilitación se mantendrá vigente hasta que se efectivice el pago total de la deuda o, en su defecto, por un plazo máximo de seis meses.

Galoppo tiene un futuro incierto.

Futuro incierto para el volante de River

La sanción cae en un contexto sumamente incómodo para Galoppo. El mediocampista no figura en los planes del entrenador Eduardo Coudet y su representación ya se encontraba abocada a buscarle un nuevo destino a préstamo.

osario Central e Independiente habían avanzado en sondeos formales para contar con sus servicios. Sin embargo, este revés judicial e institucional pone un freno de mano a cualquier tipo de negociación en el mercado de pases hasta tanto el ex-San Pablo resuelva su situación económica.