En el partido entre el Azul y el Verde pidieron la "Ley Prestianni": ¿qué sucedió?

Juan Manuel Insaurralde le explica a Pablo Gastón Echavarría qué sucedió.

¿Qué sucedió en Sarmiento e Independiente Rivadavia que involucró la "Ley Prestianni"?

Durante el partido disputado en Junín el gesto del futbolista despertó el repudio inmediato de sus oponentes. Los jugadores de Independiente Rivadavia consideraron punible el acto de cubrirse el rostro al momento de dirigirse a los rivales o a la terna arbitral, por lo que solicitaron la máxima sanción disciplinaria.

El episodio reabrió el debate sobre el uso de este tipo de señas y ademanes en el ámbito profesional. Las quejas del elenco mendocino se mantuvieron con vehemencia, cuestionando de manera categórica el accionar del experimentado defensor.

Pero todo culminó con una explicación que fue casi irrisoria ya que el defensor de 41 años explicó que había sucedido, lo que dejó sin efecto una posible tarjeta roja.

Finalmente, Insaurralde explicó que realizó esa maniobra para reacomodarse el protector bucal, un elemento de seguridad que emplea en cada una de sus presentaciones.

La "Ley Prestianni": del escándalo en la Champions al debut en el Mundial

El origen de la polémica se remonta al 17 de febrero durante un cruce de la UEFA Champions League entre Benfica y Real Madrid, cuando el argentino Gianluca Prestianni se tapó la boca con la camiseta para intercambiar insultos con el brasileño Vinicius Jr., quien posteriormente denunció discriminación racial.

Aquel incidente impulsó a la FIFA a implementar la denominada «Ley Prestianni» (o "Ley Vinicius"), una estricta normativa que sanciona con tarjeta roja directa a todo jugador que se cubra el rostro al dirigirse a un oponente en pleno partido.

La "Ley Prestianni" se aplicó por primera vez en el Mundial.

Esta nueva regla hizo su estreno oficial el 20 de junio de 2026 en el duelo entre Paraguay y Turquía por la segunda fecha del Grupo D de la Copa del Mundo.

Pese a sufrir una expulsión por la aplicación de la norma y quedar en inferioridad numérica, la selección conducida por el argentino Gustavo Alfaro logró defender la ventaja mínima de 1 a 0 con una notable entrega y orden táctico.