Miguel Almirón de Paraguay fue el primer sancionado por FIFA con la "Ley Gianluca Prestianni"

El paraguayo Miguel Almirón fue expulsado a los 48' del primer tiempo, con tarjeta roja directa, por taparse la boca mientras discutía y forcejeaba con jugadores turcos.

La historia de la Ley Gianluca Prestianni o Ley Vinicius

El 17 de febrero se produjo el incidente que repercutió en el duelo por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol 2026 entre Paraguay y Turquía. Aquella noche de febrero pasado, hubo duros roces entre el argentino Gianluca Prestianni, del Benfica; y el brasileño Vinicius, del Real Madrid durante un partido por la UEFA Champions League. El argentino se tapó la boca con la camiseta mientras intercambiaba insultos con el carioca, que denunció discriminación racial.